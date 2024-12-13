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崑山科大歲末送教職員工大禮 公告比照軍公教再調薪3%

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
崑山科大歲末年終送教職員工大禮，公告比照軍公教調薪。圖／校方提供
崑山科大歲末年終送教職員工大禮，公告比照軍公教調薪。圖／校方提供

崑山科技大學歲末年終送教職員工大禮，宣布全校教職員含正職、約僱薪資含本俸、教師學術研究費、編制內職工專業加給、編制外職員薪資，全部比照軍公教明年元旦起加薪3%，「是南部率先宣布調薪的私立科大」。

崑山科大表示，明年迎來創校一甲子，面對少子化危機仍維持辦學優勢，這不僅是該校自107年以來第四度配合行政院調漲軍公教薪資，近四年更已三度宣布加薪。

校方感念教職員工辛苦付出，配合政府政策讓全校教職員工調薪共享成果，自111年以來，該校教職員工薪資調幅達11%以上，而教師依職級其教師研究費調幅高達11%至22%，羨煞他校。

崑山科大表示，自107年高教深耕計畫推動以來，歷年共獲得近13.3億高額補助，「全國私立科大最高」，多年來屢獲教育部肯定及補助，挹注經費支持辦學，並吸引人才入學，以近期碩博士研究所甄試招生報名率逾百分百來說，便是最好的驗證。

校方表示，多年前已建立明確的辦學特色與自我定位，發揮產學合作強項並優化學生在學教育，建立「好就業、就好業」的科技大學形象，且持續透過教育部學海計畫及高教深耕計畫補助，自107年至113年，含校方投入配合款經費，共挹注近3700萬讓學生走出國際與世界對話，拓展多元職場力。

校長李天祥表示，該校獲教育部補助明年將啟用「電動車晶片模組暨充電樁研發製造人才培育基地」，為學生打造銜接業界場域，教學研究品質或國際競爭力，各項努力成果獲肯定。人力銀行調查「建築與設計學群」職場表現全國科大第一，「雇主最滿意大學」評比中為雲嘉南區私立科大第一。再度調薪感謝董事會全力支持，感念教職員工平常的辛苦付出，一起共享經營成果。

崑山科大歲末年終送教職員工大禮，公告比照軍公教調薪。圖／校方提供
崑山科大歲末年終送教職員工大禮，公告比照軍公教調薪。圖／校方提供

教師 薪資 高教深耕計畫

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