全英語跨域展現 明德中學外交小尖兵全國特優台中第一

教育部與外交部合辦的「外交小尖兵」英語種籽隊選拔結果出爐，台中明德高中取得全國特優第四名亮麗成績，名列台中第一，並取得明年寒假期間赴美國與加拿大親善訪問資格。

今年的「外交小尖兵」選拔主題為「實踐SDGs，台灣青年很可以」，北中南3區初賽以英語話劇評選，全國決賽分為英文即席演講、益智問答，各隊參賽者展現創意與團隊合作精神，競爭激烈。

明德中學2020年度起參加「外交小尖兵」活動，每一年都進入全國決賽，今年是第一次獲得外交部及教育部安排於赴國外進行親善訪問的機會，可謂5年磨一劍，得來不易。

明德中學團隊由普通高中一年級學生陳思婷、萬晴、廖禹宣、鄭允睿等4名學生代表參賽。廖禹宣說，初賽的演戲，光是劇本就大幅修改了約五次，每次的成果驗收、訓練都得到不同老師的建議，再細部修改，另外還要增進演技以及與隊員間的默契。

陳思婷說，複賽有2個挑戰，即席演講擴充單字量，也學會在寫作時運用連接詞，強調觀點；萬晴分享，整場比賽獲勝關鍵是機智問答，賽前查閱許多資料，整理成表格，還有運用台灣人必不可少的諧音梗做成口訣反覆背誦。

鄭允睿說，組員們三個月訓練，經歷崩潰、歡笑，甚至是衝突，但也成就榮耀。外交小尖兵不僅提升語言能力，也培養出對台灣、對世界使命感，期待參訪美國、加拿大時，能與國際青年激發出更多的合作和創意。