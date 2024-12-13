紀州庵展瘂弦手稿書信 「如歌的行板」原貌面世

瘂弦兼具詩人、作家與編輯等多重身分。他一生寫了一五五首詩，幾乎每首都是經典；他喜歡寫信、累積的文友通信達數萬封。

「瘂弦文學展」昨起於紀州庵文學森林展出，展出瘂弦首次公開發表刊登的詩作「我是一勺靜美的小花朵」，代表作「如歌的行板」、「深淵」首次於詩刊登出的原貌，「上校」、「所以一到了晚上」等名作的珍貴手稿，以及他與聶華苓、封德屏、張默等文友的通信。

瘂弦和聶華苓同為作家與編輯人，相識於一九五○年代，瘂弦一九六六年應邀至聶華苓與夫婿所主持的美國愛荷華大學國際寫作計畫。兩人一甲子書信不斷，同在今年十月先後辭世。「瘂弦文學展」展出兩人書信，瘂弦在信中稱讚聶華苓的小說「桑青與桃紅」，是卅年來華文最好的小說。