龍應台：瘂弦溫柔串起文壇珍珠

「有一天我們不在了，語言仍是我們的化石。」瘂弦追思會邀來蔣勳、楊澤、陳育虹等多位詩人朗誦瘂弦詩作，歌手安祖還為瘂弦名作「如歌的行板」譜曲演唱。蔣勳表示，很慶幸中學時代便認識瘂公，在成長過程中慢慢學會其詩作中的「溫柔之必要」。

詩人陳義芝說，瘂弦是推動台灣報紙副刊轉型的關鍵人物，他將副刊的作者和讀者，從文青擴展到社會各個階層。

一九八○年代的聯合報副刊，曾邀詩人楊牧和大明星胡因夢對談「中國電影有沒有希望？」邀作曲家和高凌風對談「流行歌曲何去何從」，邀台大中文系主任葉慶炳和崔苔青對談綜藝節目。在瘂弦旗下工作多年的聯合報副刊前主任陳義芝說，瘂弦讓不同價值觀和階層的人用副刊對談，盼能解構舊思維、融合不同價值觀。

而當時的副刊「仿新聞版」跟著時事跑，中美建交第二天，登了一整版文人對國家的建言，諾貝爾文學獎公布後，抓緊廿四小時黃金時間做專題。陳義芝說，瘂弦運用大量的「預告」和「編按」，向讀者解釋這些專題的意義和重要性。當時的報紙副刊「背負為讀者建構社會價值觀和社會觀的使命」，加上中時和聯合副刊良性競爭，打造「熱副刊」的黃金年代。

龍應台透露，寫「野火集」時收到瘂弦來函邀稿，將稿子寄去後，瘂弦回信「犀利的留給友報、溫柔的留給我報」，溫柔地退了稿。她認為瘂弦是一條線，將台灣文學史上一粒粒的珍珠串起來，如果沒有他個人的魅力，這些珍珠將散落一地。詩人白靈表示，「溫柔之必要，肯定之必要」，就是瘂弦對待朋友與作家的態度。