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瘂弦追思會 文化部長：他讓我相信世界上最重要的是作家

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
雲門舞集創辦人林懷民（右）、作家蔣勳（前排右二）、洪範書店發行人葉步榮（前排右三）及瘂弦女兒王景縈（前排左二）、王景苹（前排左）等人，下午出席瘂弦追思會暨文學展。記者侯永全／攝影
雲門舞集創辦人林懷民（右）、作家蔣勳（前排右二）、洪範書店發行人葉步榮（前排右三）及瘂弦女兒王景縈（前排左二）、王景苹（前排左）等人，下午出席瘂弦追思會暨文學展。記者侯永全／攝影

「溫柔之必要．肯定之必要.......」在微微細雨和詩人林宇軒優雅的小提琴樂音「如歌的行板」之中，「瘂弦追思會暨文學展」昨於紀州庵文學森林展開，上百位藝文界人士出席追思。文化部長李遠表示，瘂弦讓他始終相信「在這個世界上，作家、藝術家才是最重要的。」詩人陳義芝則說，瘂弦不僅是當代重量級詩人，也是讓副刊轉型的關鍵人物。

詩人瘂弦十月十一日於溫哥華辭世。他以「如歌的行板」、「深淵」等詩作震撼文壇，創辦「創世紀」詩刊與洪範書店，主編聯合報副刊期間打造台灣文學黃金年代。追思會由洪範書店、文訊雜誌社、創世紀詩社、聯合報副刊聯合舉辦，台師大文學院院長須文蔚主持。出席者包括「創世紀鐵三角」之一詩人張默、洪範書店發行人葉步榮、雲門舞集創辦人林懷民、遠流董事長王榮文、和碩聯合科技董事長童子賢、作家蔣勳、龍應台、陳義芝、朱天文、朱天心、朱天衣、詩人陳義芝、白靈、陳育虹、楊澤，以及聯合報執行董事項國寧、社長游美月等。

李遠代表頒贈總統褒揚令，由瘂弦之女王景苹、王景縈代表受贈。王景苹回憶，父親主編聯副期間等於「社會的公共資源」，幾乎沒有私人時間。移居加拿大後，父女才有更多相處時間。。父親辭世前四天，她告知父親自己的小說得了文學大獎，「是小說，逃出你的陰影了。」父親幽默回她：「我的陰影很大。」其實瘂弦總是鼓勵女兒：「你手中可是拿著一手好牌，怕什麼？就出去衝撞」

李遠一九八○年代放棄美國學業返台，熱情的瘂弦邀請他到聯合報副刊工作，但李遠只短暫做了三個月，便進入電影界工作。他透露當時跟聯合報副刊簽約五年，每個月可拿五千元「只是寫小說」，而當時大學教授一個月薪水是四千五百元。瘂弦讓李遠相信「寫作可以生活」、「創作者是最重要的」，而他一直到現在「還相信這個世界作家、藝術家才是最重要的。」

葉步榮表示，瘂弦不僅有詩人的高度，含有編輯人的風範。一生雖只出版一本詩集，瘂弦所寫的序跋和書信的質量卻遠遠超過同代人。他在洪範出版的序跋集「聚繖花序」已編到第四本，「想不出有誰的序跋可以寫得這麼多、這麼好」；而光是捐贈給圖書館的書信集友有一萬多封，估算瘂弦一生與作家的通信達數萬封。從序跋和書信的驚人數量，可以讀到瘂弦的「熱血、熱情與誠懇」。

文化部長李遠（中）下午在瘂弦追思會暨文學展中，頒贈總統及院長褒揚令給瘂弦女兒王景苹（右）與王景縈。記者侯永全／攝影
文化部長李遠（中）下午在瘂弦追思會暨文學展中，頒贈總統及院長褒揚令給瘂弦女兒王景苹（右）與王景縈。記者侯永全／攝影

台灣文學 瘂弦 詩人

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