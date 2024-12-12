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瘂弦追思紀念會 李遠感念詩人啟發「為創作者多做一些事」

中央社／ 台北12日電
文化部長李遠（中）今天在瘂弦追思會暨文學展中，頒贈總統及院長褒揚令給瘂弦女兒王景苹（右）與王璟縈（左）。聯合報記者侯永全／攝影
文化部長李遠（中）今天在瘂弦追思會暨文學展中，頒贈總統及院長褒揚令給瘂弦女兒王景苹（右）與王璟縈（左）。聯合報記者侯永全／攝影

詩人瘂弦今年10月過世，享耆壽92歲。文化部李遠今天表示，瘂弦讓他相信作家、藝術家才是最重要的，感謝瘂弦生前對創作者的禮遇及重視。

「溫柔之必要．肯定之必要－瘂弦追思紀念會暨文學展」今天在台北紀州庵文學森林舉行，上百文友齊聚表達追思與懷念，包括文化部長李遠、國藝會董事長林淇瀁、台北市文化局長蔡詩萍、前文化部長龍應台、和碩董事長童子賢、華山文創董事長王榮文、台灣文學館長陳瑩芳、詩人張默等人出席。

李遠現場並代頒總統褒揚令，由瘂弦的女兒王景苹（作家鹿苹）、王景縈代表受贈。

李遠致詞表示，他在1980年代回國以後就失業了，瘂弦馬上邀他到聯合報工作，要他準時交小說，瘂弦讓他深信「創作者永遠是最重要的」。

李遠說，他到文化部以後，希望能多照顧創作者，如近期辦理「文化部繪本補助」，徵求30名繪本作家，每人補助新台幣60萬元，有人說60萬太多，他卻覺得一定要為創作者多做一些事，就是受到瘂弦的啟發。

王景苹致詞表示，父親平日總有些突發奇想卻過時的發明，但是讀他70年前的詩卻又讓人覺得充滿未來感，他總是在「超現實和過時之間互相交替」。

王景苹說，人們最常提起受到父親的鼓勵，作為瘂弦的子女，不管是課業成績差、找不到好工作還是戀愛失敗，瘂弦總會鼓勵她，「妳手中可是拿著一手好牌，怕什麼？就出去衝撞」。

瘂弦生前曾與楊牧、葉步榮等人創辦洪範書店，葉步榮致詞表示，瘂弦的詩人高度與編輯人風範備受推崇，其實序跋及書信更有突出貢獻，所出版「聚繖花序」集結瘂弦為人寫的序，目前已編到第5本，所寫的書信更多達上萬封，「他並不是刻意經營，而是無心插柳，從這兩個文類可見他的真性情，像這樣的性情中人，很難再找到第二位」。

詩人陳義芝致詞表示，瘂弦詩作風格有特殊的音色、聲腔及語法，構思既詭譎又樸實，既家常又充滿戲劇張力。瘂弦更是報紙副刊轉型關鍵人物，所主編「聯合報」副刊，從靜態轉趨動態，作者群由文青擴展至各階層意見領袖，編者更以密集的預告、編按形塑「熱副刊」，為讀者建構一種社會價值和世界觀。

雲門舞集創辦人林懷民（前排右起）、作家蔣勳、洪範書店發行人葉步榮及瘂弦女兒王璟縈、王景苹等人，今天出席瘂弦追思會暨文學展。聯合報記者侯永全／攝影
雲門舞集創辦人林懷民（前排右起）、作家蔣勳、洪範書店發行人葉步榮及瘂弦女兒王璟縈、王景苹等人，今天出席瘂弦追思會暨文學展。聯合報記者侯永全／攝影

文化部 李遠 瘂弦

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