「拿麼厲害！」曾建瑋苦學布農族語 獲民間師鐸獎肯定

有民間師鐸獎之稱的「寶佳教育大愛獎」得獎名單揭曉，高雄市那瑪夏國中主任曾建瑋及市立楠梓特殊教育學校主任梁信忠雙雙獲獎，曾建瑋因為八八風災因素留在山上，從完全聽不懂布農族語到能說一口流利布農語；梁信忠常以自身經歷感動學生，字典裡沒有放棄兩個字。

黃昆輝教授教育基金會舉辦的「寶佳教育大愛獎」得獎名單揭曉，今年有12人獲獎，其中2人來自高雄市。

那瑪夏國中學務主任曾建瑋是在嘉義市求學長大，畢業後分發到那瑪夏任教，另一半是那瑪夏布農族，也是公務員。

校方推薦說，曾建瑋會說流利的布農族語，也取得族語認證，不僅擅長將抽象與艱深的教學轉換成學生最愛上的課，還會把橋牌和數學教學建立連結，透過比賽讓那瑪夏的橋藝打出知名度，幫學生爭取獎助學金。

曾建瑋分享，當年發生八八風災，山區受創嚴重，一待就是18年，他常勉勵學生要活出自己，勇於突破原住民標籤化的框架。