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班班有鮮奶提變革？ 行政院：目前沒定案

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
「班班有鮮奶」政策挨批，農業部建議新年度由中央提供預算，地方政府依實際需求執行新構想。行政院發言人李慧芝說明，目前為止還沒有定案。圖／行政院提供
「班班有鮮奶」政策挨批，農業部建議新年度由中央提供預算，地方政府依實際需求執行新構想。行政院發言人李慧芝說明，目前為止還沒有定案。圖／行政院提供

「班班有鮮奶」政策挨批荒腔走板，農業部建議新年度由中央提供預算，地方政府依實際需求執行新構想，並於本周二與六都開會，新北市呼籲中央改用兌換券、額外補助偏鄉等。行政院發言人李慧芝說明，目前為止還沒有定案，未來會依照相關溝通結果做出進一步說明。

新北市副市長劉和然今出席行政院會時提出多項建議，包括政府不該急著討論分工，而是找到對的對象提出解決方式，都會區改用兌換券、偏鄉或基礎設施不足的學校需求較多，中央經費補助應考量執行能力差異，同時增加食農教育等。

劉和然表示，新北市的地理特性如台灣縮影，從偏鄉到都市都有，面臨的挑戰具全國代表性，期待中央能在決策時更細膩周全。

對此，行政院發言人李慧芝指出，上星期院會中，農業部提議接下來新年度的班班有乳品政策，中央提供預算讓地方政府一起討論，請地方政府按照實際需求執行。

李慧芝表示，目前農業部跟教育部還在蒐集意見階段，院長卓榮泰也希望盡量補足資訊不足部分，到目前為止還沒有定案，政府會依照相關溝通結果，在本周統合大家意見，最後做出一個決策。

偏鄉 班班有鮮乳 行政院 農業部

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