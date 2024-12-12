愈沉迷3C腦神經連結愈少 學者籲一周擇5日「讀書半小時」

教育部今天舉行「晨讀運動－明日閱讀日」頒獎典禮，共23校獲頒年度推薦學校。主辦單位國立中央大學、教育部國家講座主持人陳德懷表示，持續閱讀，則腦神經連結將愈來愈多，反之，若沈迷3C則腦神經連結愈少。也鼓勵學生，「每日閱讀10分鐘的觀念是錯誤的，」至少應做到半小時。

陳德懷推廣明日閱讀運動至全台2100多所中小學，並從學校起步，將閱讀習慣延伸至家庭，並透過身教式安靜閱讀（MSSR）培養閱讀興趣和習慣，也以此減少使用3C用品的時間。

陳德懷談到，ＭSSR是以興趣、習慣、身教為核心，從養成興趣開始，讓學習和閱讀的時間更為專注，也希望興趣成為學生未來長期學習的驅動力。當學生出於興趣而持續閱讀，根據研究，則腦神經的連結愈來愈多；反之，若學生沈迷3C，則腦神經連結會愈來愈少，因此不少學者認為3C用品正在威脅下一代。

陳德懷也談到，過去很多家庭認為，讓子女每天閱讀10分鐘即可，但建議應該一周內有5天都能每天閱讀至少半小時，最少也應做到一周擇3天，每日閱讀半小時，才能以此培養閱讀習慣，再配合家庭一同實施閱讀，屆時子女課後時間、出門都會帶書，才是真正達成習慣性學習。

明日閱讀協會理事長張立杰也提醒，MSSR最重要的是「身教」，家長和老師一定以身作則、靜下來閱讀，每天固定時段擇一安靜的空間，自由選書閱讀，協助孩子養成習慣。

「晨讀運動－明日閱讀日」今年也首創年度推薦學校評選，表揚推動有成的學校。新北市雙溪高中校長葉俊士分享，學校推動MSSR及聊書10年，每學期舉辦網紅直播聊書，邀請網紅分享書籍，並邀請鄰近學校一同觀賞。桃園市南勢國小也獲頒推薦學校，校長許志豪表示，學校鼓勵家長建置家庭書櫃，並透過閱讀社群吸引更多家長投身，讓全校師生都能共享閱讀。