睽違5年！苗栗農工再度與日本庄內農業高校師生相見歡

國立苗栗農工在2009年與日本山形縣庄內農業高校訪問團相見歡，之後互訪交流締結姊妹情誼；睽違5年，苗農今天再度喜迎庄內農業高校44位師生來訪，期間並由雙方校長共同在校園種下別具意義的川上土沉香樹，帶領師生見證兩校情誼。

苗農校方指出，2020年新冠肺炎疫情爆發，兩校實體交流暫時中斷，直至去年2023年12月13日，苗農師生在疫後回訪日本庄內農業高校，並與庄內農業高校續簽為期10年姊妹校約定。今天是庄內農業高校由現任校長酒井孝先生帶領44位師生，在因新冠疫情中斷睽違5年再度蒞臨苗農參訪，回顧兩校的交流歷史，此次是自2009年初次到訪後第十次蒞臨。

上午9點左右，苗農師生在校園椰林大道與來訪的日本師生相見歡，並由今年度摘獲冠軍的啦啦隊同學們進行迎賓表演；在歡迎會後，將由苗農國際教育社團學生帶領姊妹校師生體驗客家擂茶，隨後二校食品加工科與家政科師生進行飾品手工藝與珍珠奶茶製作交流。

苗農校長陳進通表示，從今以後兩校將在農業技術、語言文化各領域共同合作，期盼二校互訪交流能相互學習彼此增長，也希望遠方貴客能感受到苗栗農工全體師生的無比熱情與歡迎之意，也為兩校未來的合作寫下更美好的篇章。