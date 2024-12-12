快訊

獨／新北警察局長遭批帶7人「包圍」議員 她開記者會爆霸凌案：深感恫嚇

台大不孕症名醫爆性騷 台中這醫院證實：上月在北部分院任職

疑酒駕又毒駕！台中22歲男狂飆亂撞6車 釀1死2傷恐怖畫面曝

睽違5年！苗栗農工再度與日本庄內農業高校師生相見歡

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
在歡迎會後，兩校師生也進行多項學習交流，共同見證兩校情誼。圖／苗栗農工提供
在歡迎會後，兩校師生也進行多項學習交流，共同見證兩校情誼。圖／苗栗農工提供

國立苗栗農工在2009年與日本山形縣庄內農業高校訪問團相見歡，之後互訪交流締結姊妹情誼；睽違5年，苗農今天再度喜迎庄內農業高校44位師生來訪，期間並由雙方校長共同在校園種下別具意義的川上土沉香樹，帶領師生見證兩校情誼。

苗農校方指出，2020年新冠肺炎疫情爆發，兩校實體交流暫時中斷，直至去年2023年12月13日，苗農師生在疫後回訪日本庄內農業高校，並與庄內農業高校續簽為期10年姊妹校約定。今天是庄內農業高校由現任校長酒井孝先生帶領44位師生，在因新冠疫情中斷睽違5年再度蒞臨苗農參訪，回顧兩校的交流歷史，此次是自2009年初次到訪後第十次蒞臨。

上午9點左右，苗農師生在校園椰林大道與來訪的日本師生相見歡，並由今年度摘獲冠軍的啦啦隊同學們進行迎賓表演；在歡迎會後，將由苗農國際教育社團學生帶領姊妹校師生體驗客家擂茶，隨後二校食品加工科與家政科師生進行飾品手工藝與珍珠奶茶製作交流。

苗農校長陳進通表示，從今以後兩校將在農業技術、語言文化各領域共同合作，期盼二校互訪交流能相互學習彼此增長，也希望遠方貴客能感受到苗栗農工全體師生的無比熱情與歡迎之意，也為兩校未來的合作寫下更美好的篇章。

日本 珍珠奶茶 高校

延伸閱讀

日本經濟復甦中...日股被嚴重低估？股魚推薦3檔ETF：00972金融股佔比最重、升息吃香

2024日本年度漢字「金」：經濟緊縮、奧運金牌、政治裏金醜聞的焦慮一年

日本「紀州唐璜」富豪毒品殺人案 小55歲的嫰妻獲判無罪

南京大屠殺87週年 中國過半數日本人學校停課

相關新聞

愈沉迷3C腦神經連結愈少 學者籲一周擇5日「讀書半小時」

教育部今天舉行「晨讀運動－明日閱讀日」頒獎典禮，共23校獲頒年度推薦學校。主辦單位國立中央大學、教育部國家講座主持人陳德...

睽違5年！苗栗農工再度與日本庄內農業高校師生相見歡

國立苗栗農工在2009年與日本山形縣庄內農業高校訪問團相見歡，之後互訪交流締結姊妹情誼；睽違5年，苗農今天再度喜迎庄內農...

「班班有鮮奶」政策美意成災難！全教總頒金驢獎給陳駿季嗆下台

「班班有鮮奶」奪十大教育新聞榜首！ 全教總認為2024台灣教育紛擾不斷，政策執行衝擊教師勞務，建議發鮮奶券代替每班配送鮮奶。

幼兒園監視器調閱困難 立委民團喊話地方政府別阻擋

幼兒園虐童、狼師案層出不窮，許多家長、教師指「監視器」調閱的困難是一大問題。立法委員林月琴今與全國幼教產業工會及台灣嬰幼...

教育部攜手中正大學 舉辦教師升等法規研討會

為有效解決大專院校教師升等過程中的法律爭議，教育部高等教育司委託國立中正大學法學院與教育學院執行「我國大專院校教師升等法...

台灣華語教學彈性、互動高 日韓生青睞

來台灣學習中文的日韓學生愈來愈多，以國內華語文教學規模最大的台師大國語教學中心為例，一年內長期學習中文的日本學生就有數百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。