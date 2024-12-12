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教育部攜手中正大學 舉辦教師升等法規研討會

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為有效解決大專院校教師升等過程中的法律爭議，教育部高等教育司委託國立中正大學法學院與教育學院執行「我國大專院校教師升等法規遵循」訓練計畫，並於12月12日至13日假交通部集思國際會議廳舉辦研討會。計畫主持人、中正大學副校長詹盛如表示，多年來大學努力推動學術自治與發展，目標在創造制度的透明化與永續性，而教師升等是核心環節，需要持續努力。

本次研討會議程為期兩天，此次活動匯聚全國130多所大專院校參與，報名人次突破900，成為高等教育界關注的重要議題之一。首日聚焦於大專院校教師升等法規的法制面、實務面與未來修法方向。上午場次由國立政治大學公共行政學系助理教授莊國榮主講，系統性檢視現行法規與實務挑戰。下午則邀請中正大學法學院院長盛子龍教授、蕭文生教授與莊國榮助理教授，共同進行案例分享與座談，並開放現場提問，促進與參與者的實務交流。

第二天則進一步深化討論，邀請最高行政法院院長吳東都、司法院前大法官李震山及多位法律專家擔任主持人，並與教育法學者、行政法院法官合作，針對五大主題展開專題探討，包括外審專業意見與評分爭議、外審委員選任程序、公正性問題、涉及學倫的升等事件，以及升等要件與評量的相關挑戰。研討會開幕式由最高行政法院院長吳東都、教育部高教司科長宋雯倩及中正大學副校長詹盛如致詞，展現對本議題的高度重視。

計畫共同主持人盛子龍院長表示，教育部此次委託的計畫早在今年7月至11月間，已廣泛蒐集近10年法院判決與訴願案件，並於臺北、中興、中正及高雄大學召開共6場專家諮詢座談會，深入剖析教師升等過程中的法律爭議，為本次研討會提供了充分的研究基礎與實務背景。

此活動旨在促進高教界對教師升等法律議題的深度理解與探討，透過多方專家的觀點交流，期望能完善教師升等的法律規範，提升過程的公平性與透明度。教育部與中正大學皆期望，本次研討會的成果能對未來政策調整及學校內部程序改善產生具體助益，並為教育界提供重要參考。

此次研討會不僅是法規遵循的專業分享平台，更是實務經驗與學術觀點交匯的典範活動，展現高等教育界共同提升治理品質的努力與決心。

中正大學 大專 教育部

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