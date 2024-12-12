轟「班班有鮮乳」政策甩鍋 張嘉郡：農業部把師生當實驗品

「班班有鮮乳」政策大翻車，國民黨立委張嘉郡今透過新聞稿表示，農業部與教育部缺乏橫向溝通，坐在辦公室制訂政策，農業部長陳駿季不僅把農民當政策實驗品，現在連學校師生也成為政策實驗下的犧牲品，該為荒腔走板的政策負起政治責任。

張嘉郡指出，農業部是農民的守護者，面對免關稅進口度紐西蘭保久乳，更應該保護本土酪農，沒想到因應的對策「班班有鮮乳」，完全不了解供應鏈與配送現況，導致政策執行荒腔走板，讓立意良善的政策變調，還衝擊小酪農導致訂單銳減。

張嘉郡表示，從「班班有鮮乳」政策的制訂與規劃，就可以看出農業部官員坐在辦公室想政策，完全有違行政院長卓榮泰要求閣員要接地氣，再甩鍋給地方政府去執行，完全不負責任，導致政策美意大打折扣。

張嘉郡表示，她早就在立法院質詢時提出示警，但陳駿季似乎不當一回事，在立院決議提高公糧收購價格的議題上，陳駿季也是把農民當成政策實驗品，「班班有鮮奶」政策也是如此，把學校師生當成政策實驗品。

張嘉郡表示，農業部完全罔顧民意，嚴重與民意脫節，她早就多次善意提醒陳駿季，不要把農民當成政策實驗品，總有一天會面臨民意的反噬，也希望卓榮泰能廣聽民意，不要讓不接地氣的閣員成為拖累施政成績的絆腳石。