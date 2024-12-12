「班班有鮮奶」政策美意成災難！全教總頒金驢獎給陳駿季嗆下台

全國教師工會總聯合會10日公布「2024年台灣十大教育新聞」，第一名是讓全台2500多所小學人仰馬翻的「班班有鮮奶」政策，第二、三名分別是影響教職吸引力的公教退撫撥補不足以及國中生割頸案。全教總表示，2024年台灣教育整體來看紛擾多於平穩，入選的重大新聞在教育的各層面都產生了衝擊。全國教育產業總工會表示，「班班有鮮奶」政策涉及教師勞務的變動，地方政府應先與地方教師工會進行協議；同時，建議發「國產鮮奶券」或刷健保卡至超商等通路領取，將會更省事。

「班班喝鮮乳」政策變調！冷藏設備不足換發保久乳

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

教育部和農業部合作推動的「班班有鮮奶」政策，目標促進學童營養攝取更均衡，彌補國人普遍「缺鈣」情況，並推廣我國優質鮮乳，也希望成為我國食農教育的成功典範，但政策上路以來卻面對不少挑戰。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體（日期：2024/11/11～2024/12/10）期間統計調查，「班班有鮮奶」 近一個月熱門關鍵字，出現「保久乳、冷鏈、豆漿、陳駿季」等字詞，由於全台鮮乳量少，運送過程冷鏈、冷藏設備不足，鮮奶難保鮮，加上有的人具有乳糖不耐症，因此不少學生改選保久乳、豆奶或豆漿。但有學生反應，豆奶跟豆漿數量少到一學期快過去都還沒拿到。

陳駿季獲頒金驢獎 農業部：驢子代表腳踏實地

全教總頒發「金驢獎」給農業部長陳駿季，諷刺「班班有鮮奶」是很驢的政策、陳駿季是很驢的部長，要求他若無法解決「班班有鮮奶」亂象，就趕快辭職走人。對此，農業部表示，感謝各界的指教，農業部會虛心檢討、精進。各界對驢子的普遍印象是腳踏實地，農業部會秉持這樣的精神，持續精進政策，為台灣農民做事。有網友表示，「都不會不好意思」、「心理素質強」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年11月11日至2024年12月10日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『班班有鮮奶』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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