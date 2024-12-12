參議長維特齊訪台搭橋 中科實中與捷克私中結姐妹校

國立中科實驗高級中學與捷克揚帕拉赫私立高中9日簽訂為姐妹校，中科實中學生也在本週參訪捷克參議院等地。揚帕拉赫私中校長穆斯爾說，兩校情誼始於4年前捷克參議院議長維特齊率團訪台。

4年前，台灣與捷克展開的「台捷友好」外交情誼，透過竹科、中科與南科實驗高級中學，與布拉格3所當地高中奠定教育交流基礎。

近日，中科實中帶領高中部、國中部與雙語部共10位學生，來到布拉格揚帕拉赫私立高中（Jan PalachPrivate High School），展開約10天交流活動。

揚帕拉赫私中的校名是為了紀念抗議1968年蘇聯坦克入侵捷克斯洛伐克，而在瓦茨拉夫廣場自焚明志的民族英雄「揚帕拉赫」（Jan Palach），也奠定該校崇尚人文藝術與民主自由的學術氛圍。

此次交流以人文藝術為主題，除課程學習外，中科實中學生也參觀捷克參議院，走訪卡夫卡博物館、布格城堡、查理大橋、銀礦小鎮庫特納霍拉（KutnaHora）等地。

在中科實中與揚帕拉赫私中的姐妹校簽約儀式上，中科實中校長秦文智線上參與，並表示兩校情誼始於疫情間，台灣外交部與捷克參議院給予的珍貴機會，學校在交流過程發現彼此對於民主、人文與自由等價值共同的熱忱，因而決定深化這段交流的緣分。

揚帕拉赫私中校長穆斯爾（Michal Musil）也致詞表示，該校是捷克最早成立的私立學校之一，創建於1989年絲絨革命後，「過去的34年，我們懷抱著夢想與計劃，希望能與國外的夥伴保持聯繫，因為我們需要向其他國家的人學習。」

揚帕拉赫私中過去曾和德國、法國、荷蘭和西班牙的學校交流，後來也擴展到美國和加拿大。穆斯爾表示，「我們一直想為歐洲與亞洲之間搭建橋梁，因為亞洲是世界上很重要的一部分，我們應該更了解亞洲。」

穆斯爾回憶，4年前捷克參議院議長維特齊（MilošVystrčil）率領代表團訪問台灣，並在演說時以中文表示「我是台灣人。」穆斯爾說：「這是非常有力的表述，也為這次合作打開大門。」

穆斯爾表示，經過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情間兩校的線上合作，如今終於實體見面。他強調，捷克是一個相對較小，但非常開放的國家，樂於與世界各地進行交流。

今年4月，揚帕拉赫私中帶領10位學生訪問中科實中。該次交流的主軸為「人文外交」，捷克師生除拜會外交部歐洲司外，也到國發會檔案管理局、國家人權博物館、台灣文學館、自由廣場等地參訪，對台灣的民主化發展留下深刻印象。