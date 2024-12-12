大學外籍生 日本首度超越香港竄升第四

根據教育部公告一一二學年大專校院境外生概況統計，在台境外生總數約十一點六萬人，較一一一學年增加百分之九。其中日本學生數首度超越香港學生，總數排名第四；南韓學生則首度超越印度學生，總數排名第七。教團分析，近年中國大陸和日韓關係交惡，想短期學習中文的日韓人士，多改來台。

根據教育部統計，一一二學年在台的日本學生數達八四二七人，已成為國內境外生第四大生源國；南韓學生數則有二九二四人，竄上第七。日本約半數學生就讀大專附設的華語文中心，年增率達百分之卅六，南韓學生更有六成學生目標都是學習中文，年增率百分之五十九。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉認為，近年如文大等私校，專攻招東北亞學生，再加上受到東北亞政治局勢影響，中國大陸近年反日情緒趨於嚴重，多讓日韓學生覺得赴大陸學中文不太安全。且過去台日交流就很熱絡，來台學習中文的費用、生活成本，還比到中國大陸沿海城市實惠，在在都吸引日韓學生來台就讀。

台師大國語教學中心副主任杜昭玫表示，學中文一事，一直以來都受國際政治影響甚巨。過去南韓學中文的學生其實比日本更多，但中韓關係轉趨緊張，導致學習中文意願較過往稍弱，不僅學習地的選擇上，較傾向台灣，甚至還影響到南韓國內大學中文系的招生。

此外，教育部統計也提到，一一二學年境外生最大生源國仍是越南、印尼，其中越南更高達二點七萬人，創下歷年新高。相較日韓生多來台學華語，越印學生則以學位生為主。

但一名私立大學教授表示，不少南向國家學生來台志在工作不在就學，還曾有學校發生越南學生偷跑到夜市工作。若學生跑走，學校就有寫不完的報告，「招也不是不著也不是。」但國內很多行業缺工，政府也睜一隻眼閉一隻眼。

實踐大學前校長陳振貴則認為，越南等南向國家當地人力仲介常包裝成留學代辦，仲介教其中文也協助代辦來台，台灣的學校很難辨別其真實身份，建議學校務必要親赴南了解，才能免除仲介介入。