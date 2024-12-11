教學重互動、社會更開放 日韓生赴台學中文

教育部最新統計，112學年境外生日本學生數首度超越香港學生，佔境外生總數第四；南韓學生則首度超越印度學生，總數排名第七。以國內規模最大的國立台灣師範大學國語教學中心為例，一年內長期學習中文的日本學生就有上百人，大學端也表示，台灣華語教學相較中國大陸更側重小班制互動，且社會開放、包容性更高。

台師大國語教學中心副主任杜昭玫指出，以台師大為例，一年中長期三至六個月學習華語的日本學生就達六、七百人，南韓也有接近三百人之譜，此還不包括一個月內的短期學生數。

杜昭玫談到，相較中國大陸而言，台灣的華語教學方式更傾向互動式小班學習，較少傳統的講授，符合語言學習目標；再者，近年台灣的華語講授也改用漢語拼音而非過去的注音符號，外籍生屆時想再去香港等地學中文也能接軌，再加上台灣社會開放、包容性高，多會讓日韓生更青睞來台。

文化大學外語學院院長葉淑華則表示，台灣高中端推行國際教育約已逾20年，2002年時啟動高中職國際教育便向日本耕耘，先讓日本高中生了解台灣，升大學後學習華語、碩士進修，就有望將台灣列為考量。

葉淑華也說，台灣學費便宜且教育品質佳，又大學和社會脈動連結密切，業界有最新技術大學馬上會引入，技術、教學更新反而比日韓更有彈性。

世新大學國際事務中心主任鄧婷婷則表示，對日韓生而言，去中國大陸學中文還是大宗，但近期與其訪談，選擇來台者多少是因政治上的憂慮，或單純選擇生活習慣較相近的台灣。世新華語文中心大概每年約有十來位日本學生，人數維持平穩，又近年學校更側重經營歐美學生來台，加強國際化。