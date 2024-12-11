與中交惡日、韓改來台學中文 境外生源國日本竄升第4

教育部公告最新112學年大專校院境外生概況統計，在台境外生總數約11.6萬，較111學年增加9%。其中日本學生數首度超越香港學生，佔境外生生源國第四；南韓學生則首度超越印度學生，生源國排名第七。兩國學生來台主要多就讀大專校院附設華語文中心，教團評析，近年中國大陸和日韓關係交惡，想短期學習中文的日韓人士，多改來台。

教育部統計112學年在台日本學生數達8427人，已成為境外生第四大生源國；南韓學生數則有2924人，竄上第七。日本約半數學生就讀大專附設的華語文中心，年增率36%；南韓學生更有六成學生目標都是學習中文，年增率59%。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉認為，近年如文大等私校有特別專攻招東北亞學生，受到東北亞政治局勢影響，中國大陸近年反日情緒趨於嚴重，多讓日韓學生覺得赴大陸學中文不太安全，而過去台日交流就很熱絡，且來台學習中文的費用、生活成本，還比到中國大陸沿海城市實惠。

台師大國語教學中心副主任杜昭玫表示，「學中文」一直以來都受到國際政治影響甚巨。綜觀國際中文學習趨勢，過去南韓學中文的學生其實比日本更多，但中韓關係轉趨緊張，南韓學生民族性強、非常愛國，甚至還影響到南韓國內大學中文系的招生，評估東北亞國家學習中文的意願已較過往稍弱，若欲學中文則開始傾向台灣。

此外，教育部統計也指出，112學年境外生最大生源國仍是越南、印尼，其中越南更高達2.7萬人，創下歷年新高，又相較日韓生多來台學華語，越印學生則以學位生為主。

但一名私立大學教授也表示，不少南向國家學生來台志在工作不在就學，曾有學校發生越南學生偷跑到夜市工作，卻是因同鄉眼紅「賺太多」才向學校舉報。若學生跑走，學校就有寫不完的報告，「招也不是不著也不是。」但國內很多行業缺工，政府也睜一隻眼閉一隻眼。

前實踐大學校長陳振貴則表示，越南等南向國家當地人力仲介常包裝成留學代辦，仲介教其華語也協助代辦來台，台灣的學校很難辨別其真實身份，因此也建議學校務必要親自赴南向國家了解，才能免除仲介介入。