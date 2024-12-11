快訊

日、韓與中國大陸交惡改來台學中文 境外生源國日本竄升第4

深圳高層豪宅氣爆釀火災 4層樓燒毀1女住戶墜樓慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

與中交惡日、韓改來台學中文 境外生源國日本竄升第4

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部公告最新112學年大專校院境外生概況統計，日韓學生還台學中文者漸多。示意圖，非當事人。報系資料照
教育部公告最新112學年大專校院境外生概況統計，日韓學生還台學中文者漸多。示意圖，非當事人。報系資料照

教育部公告最新112學年大專校院境外生概況統計，在台境外生總數約11.6萬，較111學年增加9%。其中日本學生數首度超越香港學生，佔境外生生源國第四；南韓學生則首度超越印度學生，生源國排名第七。兩國學生來台主要多就讀大專校院附設華語文中心，教團評析，近年中國大陸和日韓關係交惡，想短期學習中文的日韓人士，多改來台。

教育部統計112學年在台日本學生數達8427人，已成為境外生第四大生源國；南韓學生數則有2924人，竄上第七。日本約半數學生就讀大專附設的華語文中心，年增率36%；南韓學生更有六成學生目標都是學習中文，年增率59%。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉認為，近年如文大等私校有特別專攻招東北亞學生，受到東北亞政治局勢影響，中國大陸近年反日情緒趨於嚴重，多讓日韓學生覺得赴大陸學中文不太安全，而過去台日交流就很熱絡，且來台學習中文的費用、生活成本，還比到中國大陸沿海城市實惠。

台師大國語教學中心副主任杜昭玫表示，「學中文」一直以來都受到國際政治影響甚巨。綜觀國際中文學習趨勢，過去南韓學中文的學生其實比日本更多，但中韓關係轉趨緊張，南韓學生民族性強、非常愛國，甚至還影響到南韓國內大學中文系的招生，評估東北亞國家學習中文的意願已較過往稍弱，若欲學中文則開始傾向台灣。

此外，教育部統計也指出，112學年境外生最大生源國仍是越南、印尼，其中越南更高達2.7萬人，創下歷年新高，又相較日韓生多來台學華語，越印學生則以學位生為主。

但一名私立大學教授也表示，不少南向國家學生來台志在工作不在就學，曾有學校發生越南學生偷跑到夜市工作，卻是因同鄉眼紅「賺太多」才向學校舉報。若學生跑走，學校就有寫不完的報告，「招也不是不著也不是。」但國內很多行業缺工，政府也睜一隻眼閉一隻眼。

前實踐大學校長陳振貴則表示，越南等南向國家當地人力仲介常包裝成留學代辦，仲介教其華語也協助代辦來台，台灣的學校很難辨別其真實身份，因此也建議學校務必要親自赴南向國家了解，才能免除仲介介入。

中文 南韓 日本

延伸閱讀

日本LAWSON在台申請商標註冊 專家：經營細緻可結合台灣優勢

國人皆曰可殺！南韓新民調 逾四分之三受訪者支持彈劾尹錫悅

彈劾尹錫悅無法避免 南韓前總統文在寅：當務之急是尋覓合憲代理總統

南韓總統府拒配合搜查 調查官對峙4小時無法進入

相關新聞

與中交惡日、韓改來台學中文 境外生源國日本竄升第4

教育部公告最新112學年大專校院境外生概況統計，在台境外生總數約11.6萬，較111學年增加9%。其中日本學生數首度超越...

青少年十大議題調查 初步選出校安等25核心議題

國教行動聯盟青年部近期發起2025青少年十大議題調查，先是透過質性訪談，挑出25項核心議題，包括校園安全、心理健康等，期...

教學重互動、社會更開放 日韓生赴台學中文

教育部最新統計，112學年境外生日本學生數首度超越香港學生，佔境外生總數第四；南韓學生則首度超越印度學生，總數排名第七。...

青少年十大議題調查開跑 校園暴力、心理健康都入列

國教行動聯盟青年部從今天啟動「2025台灣青少年十大議題調查」，將從25個核心議題中票選出全國青少年最關注的十大議題，核...

第28屆台法文化獎揭曉 蔡博丞、尚馬克共享榮耀

文化部與法國最高學術機構「法蘭西學院人文政治科學院」（Académie des Sciences morales et ...

體育暴力遭漠視 人本教育基金會呼籲盡速研擬相關作為

人本教育基金會執行長馮喬蘭、民進黨立委陳培瑜、張雅琳及受害學生、家長，上午在立法院舉辦「體育暴力層出不窮，運動部能為孩子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。