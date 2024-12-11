突破家庭困難與生命逆境 北市40學生獲教育關懷獎

北市教育局今天頒發教育關懷獎給40名學生，高中生邱榮彥不因視覺障礙自我設限，熱心參與公共事務及社團活動；患有妥瑞氏症的國中生陳子濬面對疾病及生活困境，仍保持樂觀積極。

台北市教育局今天舉辦113年度教育關懷獎頒獎典禮，表揚40名不畏困難、勇於突破人生逆境的學生，鼓勵他們繼續帶著正能量邁向未來，成為同儕榜樣。

獲獎的台北市立松山高中學生邱榮彥為中度視覺障礙，需要使用擴視機、電腦報讀軟體等輔具才能看清課本及黑板，但他在高中期間擔任台北市兒童及少年諮詢代表，透過推動入班宣導及製作電子教材等落實平權，並代表學校參加全國生活科技競賽，取得佳績。

邱榮彥會後受訪表示，他是天生視網膜剝離，即便戴上厚重的眼鏡，還是只能看見約1公尺內事物的輪廓，所以無法用肉眼看到黑板，日常生活、認識別人也會有困難，常常被誤會「我明明跟你這麼好，為什麼沒有認出我」。

對於未來，正在等待大學放榜的邱榮彥說，希望考上資訊相關科系，畢業後創立一個研發電子輔具、以社會責任為宗旨的企業，讓所有有需要的人都可以無負擔地使用輔具，用自己的力量讓世界更美好。

被問到是否為兒子感到驕傲，陪同領獎的邱榮彥媽媽以近乎哽咽的語氣說：「其實我很感動」。她說，邱榮彥是早產兒，一出生就住進保溫箱，但很感謝有許多充滿愛與熱情的老師陪著他成長。

邱榮彥也向同學致謝，不會因為他是視障生就在他身上貼標籤，進而限制他探索或參與活動，甚至讓他主辦跨校辯論比賽，還會主動跟對手說明他的狀況及電子輔具需求。

此外，百齡高中國中部學生陳子濬患有妥瑞氏症，在老師推薦下加入國樂社團學習二胡，不僅成為樂團首席，更重拾自信，即便面對父親失業等困境，仍保持樂觀及積極。

陳子濬在得獎感言中寫道，雖然還不長，他的人生已經歷不少挑戰，這些處境讓他比其他人更早體會生命的重擔，但家人、老師從不放棄，引領他學會專注及堅持，幫助他在興趣中找到自我，他將帶著這些關懷朝夢想邁進，期盼能為其他面臨磨難的同學帶來希望。

台北市教育局副局長鄧進權致詞表示，頒獎典禮特別舉辦在成功高中，就是希望每一位同學都能突破逆境、邁向成功。他指出，現場所有家長及老師都是得獎者的貴人，讓學生成為榜樣，期許得獎者繼續追夢，將正能量感染給更多人。