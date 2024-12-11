藝術家鄭亭亭瑞典駐村 以彭明敏逃亡路線探討遷徙

台灣藝術家鄭亭亭在瑞典霍夫得駐村，以前總統府資政彭明敏1970年逃亡瑞典的經歷為駐村主題，進行不同形式的創作，並舉辦工作坊，跟來自不同國家的人們探討遷徙議題。

鄭亭亭被霍夫得（Skövde）美術館選為今年AiRS（Artist in Residence Skövde）計畫的駐村藝術家，從10月4日在瑞典駐村2個月，日前已完成駐村計畫。

鄭亭亭表示，遷徙一直是她的藝術創作探討的主題，當她開始尋找台灣跟瑞典的關聯而得知彭明敏曾經逃亡到瑞典時，就覺得這段歷史非常值得研究，便開始進行許多研究與調查，甚至按圖索驥在台北跟著相關書籍上的紀錄，踏過他在逃亡之前曾經走過的每個地方。

鄭亭亭採用彭明敏逃亡瑞典的路線到瑞典，先到香港、曼谷，再經哥本哈根才進到斯德哥爾摩，她說，她的心境當然不可能跟當時彭明敏逃亡的時候一樣，但經過這一段旅程，她理解到這種遷徙方式帶給人的疲倦、勞動感與移動感。

她在斯德哥爾摩時也到訪彭明敏當時曾工作過的瑞典民族誌博物館（Museum of Ethnography）、辦簽證的美國駐瑞典大使館等，藉此她也感覺到這段過去更立體地被拼湊出來，這對她來說很有意義。她也把這段旅途用書寫的方式記錄下來，作為她駐村創作的一部分，除了記錄彭明敏的逃亡路線之外，也藉此對自身的遷徙經驗做了一些沉澱與整理。

鄭亭亭在駐村期間舉辦了2場工作坊，模擬彭明敏逃亡前2小時以玩牌減緩緊張氣氛的情境，邀請在霍夫得有遷徙經驗的民眾參與，一邊玩牌一邊分享自身的遷徙故事與討論相關議題。與會民眾表示，工作坊讓他們有種集體療癒的感覺，也對台灣的過去更加認識。

除了彭明敏，瑞典探險家斯文．赫丁（SvenHedin）也引起鄭亭亭的興趣。赫丁活躍於20世紀初，是發現新彊樓蘭城遺跡的重要人士之一，他生前崇拜希特勒並與蔣介石要好。彭明敏因為蔣介石政權逃亡到瑞典後，曾在民族誌博物館整理歸類赫丁帶回瑞典的文物。

透過書面資料的研究，鄭亭亭發現，赫丁的探險通常是帶著一種西方白人至上的態度，用獵奇的心態解釋各種文化差異，這讓她在駐村期間開啟了一個在霍夫得撿拾、紀錄「文物」的計畫，試著反轉赫丁的探險經驗。

鄭亭亭在5日於霍夫得美術館進行最後一場座談，分享駐村計畫的收穫，吸引許多民眾到場聆聽。