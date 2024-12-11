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青少年十大議題調查開跑 校園暴力、心理健康都入列

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
國教盟的青少年十大議題調查結果將於2025年1月公布，國教行動聯盟青年部將把調查報告提交給政府部門，也針對議題提出具體建議。記者李芯／攝影
國教盟的青少年十大議題調查結果將於2025年1月公布，國教行動聯盟青年部將把調查報告提交給政府部門，也針對議題提出具體建議。記者李芯／攝影

國教行動聯盟青年部從今天啟動「2025台灣青少年十大議題調查」，將從25個核心議題中票選出全國青少年最關注的十大議題，核心議題包含校園暴力、霸凌、心理健康和情感教育等。國教盟盼能由下而上讓政府了解青少年的聲音，未來也會將調查報告提交給政府部門，並持續追蹤議題推動情況。

國教行動聯盟理事長王瀚陽說，對於青少年議題，很多政策都是由上而下推動，導致在政策上路時青少年、家長都一片錯愕。國教盟青年部代表、師範大學社工所學生李雨函表示，這份問卷調查分別針對國小5、6年級、國中及高中生，了解青少年最關注的十大議題，涵蓋的範疇有五大類，分別是校園安全與校園環境、人際關係、情感與情緒教育、課綱學習與生涯、公共政策與公民教育以及家庭教育。

國教盟青年部楊于萱針對校園安全議題進行說明，她提到近年來校園暴力和霸凌事件頻頻發生，以去年12月新北割頸案為例，可見校園安全措施的不足之處，如曝險少年在過渡性教育期間的管理是否有更明確的規範與輔導？學生輔導系統是否有真正發揮作用？

針對心理健康與情感教育，仁親社區關懷協會陪讀班老師林韋伶以她陪伴國小到高中孩子孩子的經驗分享，這世代的青少年投入大量時間在網路世界尋求認同，更容易陷入焦慮、孤單、情緒議題，甚至有自我傷害、暴力等極端行為。為了理解學生們在人際關係、情感與情緒管理方面的需求，設計了這類別的題目，希望能夠初步瞭解青少年內心的真實想法。

調查結果將於2025年1月公布，國教行動聯盟青年部將把調查報告提交給政府部門，也針對議題提出具體建議，協助政策制定單位優化資源配置，回應青少年需求。同時，也會建立青年議題追蹤機制，每年定期更新數據，確保青少年的心聲持續成為政策的核心。

校園安全 青年

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