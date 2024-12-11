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青少年十大議題調查 初步選出校安等25核心議題

中央社／ 台北11日電
國教行動聯盟理事長王瀚陽（左）希望政府施政前瞭解青少年的真實感受。圖／本報資料照片
國教行動聯盟理事長王瀚陽（左）希望政府施政前瞭解青少年的真實感受。圖／本報資料照片

國教行動聯盟青年部近期發起2025青少年十大議題調查，先是透過質性訪談，挑出25項核心議題，包括校園安全、心理健康等，期盼凝聚第一線學生共識，作為政府施政參考。

國教盟今天下午在台北召開記者會，宣布這項調查起跑，預計今天起到2025年1月10日期間，針對國小5年級到高中3年級學生發放問卷，並於1月20日公布調查結果。

國教盟青年部代表李雨函表示，調查以「這世代的心聲」為主題，先是透過質性訪談，訪問了約50到100名雙北學生，初步瞭解青年世代關注的各類生活議題，再透過問卷方式，提出具體建議。

目前彙整出的25題中，可分成幾個範疇，包括校園安全、心理健康與情感教育、課綱與學習、公共政策與社會參與、家庭教育等。問卷將採用Likert量表，透過教師組織、家長團體和學生社群發放，確保數據有廣泛代表性。

國教盟理事長王瀚陽表示，成人主觀認定孩子的需求，很少認真瞭解孩子的感受，被揶揄是「有一種好是爸媽為你好」。政府施政如果沒有瞭解青少年的真實感受，也會淪為「孩子的大爸爸媽媽」，這次調查就是希望透過實證數據，揭露青少年的心聲。

校園安全 青年

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