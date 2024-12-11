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第28屆台法文化獎揭曉 蔡博丞、尚馬克共享榮耀

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
第28屆「台法文化獎」得主蔡博丞。圖／文化部提供 ©B.DANCE_丞舞製作團隊
第28屆「台法文化獎」得主蔡博丞。圖／文化部提供 ©B.DANCE_丞舞製作團隊

文化部法國最高學術機構「法蘭西學院人文政治科學院」（Académie des Sciences morales et politiques, ASMP）合作辦理「台法文化獎」，今年邁入第28屆，本屆得主經9月初台法雙邊代表在台召開評審會議後，並在近日經法蘭西學院委員會通過後，由「法國維蘇亞洲國際影展（FICA）」聯合創始人兼藝術總監尚馬克．鐵胡萬（Jean-Marc THEROUANNE），以及「丞舞製作團隊B.DANCE」藝術總監蔡博丞共同獲得。

文化部表示，本年評審會議由文化部長李遠及學院年度副主席皮特（Jean-Robert PITTE）共同主持，台法雙邊評審團的討論深入且熱烈，過程中總共審核17名來自不同領域的候選人，涵蓋文學、電影、舞蹈、建築、攝影、繪畫、學術研究、國民外交推廣等多個範疇，這些候選人在各自領域內取得卓越成就之餘，也持續為台法及台歐文化的發展交流貢獻心力。

尚馬克．鐵胡萬在1995年與其妻子共同創辦「維蘇亞洲國際影展」，被譽為法國10大電影盛事之一，也是歐洲歷史最悠久的亞洲電影節。在擔任影展總幹事及藝術總監長達30年期間，尚馬克．鐵胡萬親自選映了80部由台灣導演執導，或由台灣電影業製作、或共同製作的影片，影展也多次邀請台灣文化界人士參與，如導演侯孝賢。

蔡博丞為台灣中青世代新銳編舞家，2014年創立「丞舞製作團隊B.DANCE」並擔任藝術總監。在多國編舞大賽屢獲肯定，曾以《浮花》勇奪2014年德國斯圖加特國家劇院觀眾票選第1名，並憑藉作品《怒》獲法國表演藝術專業評論協會評選為2019-2020年「年度新銳編舞家」。作為出身台灣，進軍國際舞壇的編舞家，蔡博丞以個人源源不絕的創作力，擔當同世代的中堅角色，透過當代舞蹈為台歐交流注入動能，並不斷以自身舞團打響台灣藝文品牌的知名度。

「台法文化獎」由文化部（前文建會）自1996年起與法蘭西學院人文政治科學院共創，並且常年合辦的獎項，為法蘭西學院50幾個獎項中第1個，也是唯一與外國簽訂的獎項合作協議。獎項每年以公開徵件的方式徵選，得主評審會議由台法雙方逐年輪流於台北及巴黎召開，每年於法蘭西學院舉行公開授獎儀式。

第28屆「台法文化獎」得主尚馬克．鐵胡萬（Jean-Marc_THEROUANNE）。圖／文化部提供
第28屆「台法文化獎」得主尚馬克．鐵胡萬（Jean-Marc_THEROUANNE）。圖／文化部提供

文化部 法國 總監

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