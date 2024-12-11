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澎湖科大：離島高教要發展 須與在地中小學串聯

中央社／ 澎湖縣11日電

澎湖科技大學校長黃有評今天在技專院校高教深耕暨USR計畫成果發表中表示，離島最高學府要發展，必須以大手牽小手模式與在地的中小學串聯一起，才能帶動學校永續發展。

澎湖科技大學技專院校高教深耕暨USR計畫成果發表會，今天在該校海洋科技大樓國際會議廳舉行，現場除有澎科大、馬公高中與澎湖海事職校等專題分享成果、42篇研究成果與攤位展示。黃有評還分別致贈感謝狀給觀光署澎管處長洪志光等人；原住民族資源中心表演原住民舞蹈，更贏得滿場掌聲。

黃有評表示，澎湖科大是澎湖最高學府與離島的科技大學，自上任來，先後在海科大樓穿堂、USR主題館、創新教學主題館展出，讓多元、跨領域、關懷在地的成果得以展現，展現學校在高教深耕與大學社會責任的亮眼成果，尤其學校要發展，今年特別邀請縣內的中小學參加，一起大手牽小手串聯起來，讓學校得以永續發展。

黃有評並指出，學校行政大樓老舊危樓、教室缺乏冷氣等設備，行政院同意補助新台幣4億餘元新建，與電器公會捐贈105台電器用品，以及因應每年的公務人員考試，教育部同意在澎湖科大建置「電腦試場」進行線上測驗。

國立澎湖科技大學「高教深耕暨USR計畫成果發表會」，共有42個攤位展出學校各項執行成果。包括澎管處長洪志光、中華郵政經理吳佳鴻、就業中心主任陳家全、澎湖榮服處長余熙明及縣中小學校長與師生共同參與這場學校的博覽盛會。

國立澎湖科技大學 小學 高教

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