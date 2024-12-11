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體育暴力遭漠視 人本教育基金會呼籲盡速研擬相關作為

攝影中心／ 記者黃義書 /新北即時報導
人本教育基金會執行長馮喬蘭（中）、民進黨立委陳培瑜（右二）、張雅琳（右一）及受害學生與學生家長，上午在立法院舉辦記者會。指學校體育班或運動代表隊接連發生暴力、性暴力問題的結構與環境因素，共同要求行政院盡速研擬相關作為，為兒少把關。記者黃義書／攝影
人本教育基金會執行長馮喬蘭（中）、民進黨立委陳培瑜（右二）、張雅琳（右一）及受害學生與學生家長，上午在立法院舉辦記者會。指學校體育班或運動代表隊接連發生暴力、性暴力問題的結構與環境因素，共同要求行政院盡速研擬相關作為，為兒少把關。記者黃義書／攝影

人本教育基金會執行長馮喬蘭、民進黨立委陳培瑜、張雅琳及受害學生、家長，上午在立法院舉辦「體育暴力層出不窮，運動部能為孩子把關嗎？ 」記者會

會中人本教育基金會指近期不斷接到校園體育班、運動代表隊中的不當對待、性平事件。此類事件長期以來，相比其他教師不當管教行為，體育和運動訓練中的暴力不但頻繁、且更加嚴重，而且學校漠視、主管機關不重視。記者會指出兒少在受不到保護的情形下，被迫在充斥暴力的環境中生存，而就在行政院如火如荼的成立「運動部」之際，卻看不出有任何與不適任教練、兒少運動訓練安全相關的政策，共同要求行政院盡速研擬相關作為，為兒少把關。

人本教育基金會執行長馮喬蘭（中）、民進黨立委陳培瑜（右二）、張雅琳（右一）及受害學生與學生家長，上午在立法院舉辦記者會，指學校體育班或運動代表隊接連發生暴力、性暴力問題的結構與環境因素，共同要求行政院盡速研擬相關作為，為兒少把關。記者黃義書／攝影
人本教育基金會執行長馮喬蘭（中）、民進黨立委陳培瑜（右二）、張雅琳（右一）及受害學生與學生家長，上午在立法院舉辦記者會，指學校體育班或運動代表隊接連發生暴力、性暴力問題的結構與環境因素，共同要求行政院盡速研擬相關作為，為兒少把關。記者黃義書／攝影

記者會 運動 體育

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