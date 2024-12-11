「班班有鮮乳」得金驢獎 全教總：錯誤政策

全教總每年選出十大教育新聞，今年的第一名是「班班喝鮮奶」政策，而農業部長陳駿季也因此被選為「教育金驢獎」得主。

全教總表示，班班喝鮮奶造成教學現場混亂，學校變成政策提款機，呼籲立即停止政策。

對此，農業部表示，感謝各界的指教，將虛心檢討、精進。驢子在各界的印象是腳踏實地，農業部會秉持這樣的精神，持續精進政策，為台灣農民做事。

全教總政策部研究員陳佩瑩指出，農業部強推班班喝鮮乳，導致各校亂象不斷，乳品保鮮配送造成教師壓力，影響學校作息，每天到了發鮮奶的時間，要下課不用下課、上游泳課也得先喝完再到泳池。

全教總理事長侯俊良指出，非縣市首長、非教育人員要得金驢獎「並不容易」，但陳駿季可說是「實至名歸」，農業部不食人間煙火，把學校當成政策提款機，如今應為錯誤政策負起責任。

全教總表示，班班喝鮮乳嚴重干擾學校運作與學生作息的錯誤政策，立意良善不該老是成為錯誤政策的藉口。強烈要求農業部立即停止政策，明年度不應繼續執行。

此外，董氏基金會與國教行動聯盟昨也共同發聲明表示，班班喝鮮乳政策滿足學童成長階段的鈣質需求，政策的美意不應取消，但應完善執行措施。教育部應將冷鏈設備納入學校補助計畫，並與相關團體充分溝通，避免將責任推卸至學校與家長。

據了解，農業部與教育部、各地方政府昨也針對班班喝鮮乳政策召開研商會議。農業部表示，會中主要討論學童乳政策是否能再精進，例如相關經費和配送流程，各縣市政府將藉昨日討論結果，研議因地制宜的作法。教育部則說，會再與農業部持續蒐集相關產業及團體意見、共同研議。