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關懷受刑青少年 高師大與明陽中學合辦科學營闖關遊戲

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
明陽中學受刑青少年體驗科學原理的樂趣。圖／高師大提供
明陽中學受刑青少年體驗科學原理的樂趣。圖／高師大提供

國立高雄師範大學70名師生日前到燕巢區明陽中學帶領受刑青少年玩科學益智闖關遊戲，包括飛行魔法杯、平衡鳥實驗、表面張力的奧秘、坡度與摩擦力之間，帶領受刑青少年了解科學原理的樂趣，激發科學興趣。

為鼓勵受刑青少年，高師大師生規畫寓教於樂又蘊含知識的科學營闖關遊戲，灌輸科學知識，同學在闖關卡上蓋完10個章，還可兌換小禮物。這次約有４個班級、50位學生參加活動，闖關過程中歡笑、歡呼聲此起彼落，有的關卡難度較高、步驟較多，受刑青少年仍努力克服關卡。

例如平衡鳥實驗需要剪裁出一隻鳥，摺成立體形狀，在兩邊翅膀別上迴紋針，以鳥嘴為支撐點放在指尖，最終取得平衡，經過不斷反覆製作，明陽的學生都順利完成關卡。

高師大校長王政彥表示，兩校合作行之有年，過去明陽中學均有努力向學的同學參加大學入學考試，高師大會安排特別考場，讓受刑青少年安心應考，幫助展開新人生，近幾年因疫情關係，兩校交流暫停數年，今年重拾與明陽中學交流，難能可貴。

王政彥說，兩校交流對於高師大學生也深具意義，有機會與年齡層相近、人生際遇卻迥異的青少年互動，哪怕僅是一個下午，相信都會帶來深刻的反思，更能珍惜當下。

明陽中學受刑青少年體驗「平衡鳥實驗」，以鳥嘴為支撐點放在指尖取得平衡。圖／高師大提供
明陽中學受刑青少年體驗「平衡鳥實驗」，以鳥嘴為支撐點放在指尖取得平衡。圖／高師大提供
國立高雄師範大學數學系及化學系70名師生到燕巢區明陽中學帶領受刑青少年玩科學益智闖關遊戲。圖／高師大提供
國立高雄師範大學數學系及化學系70名師生到燕巢區明陽中學帶領受刑青少年玩科學益智闖關遊戲。圖／高師大提供

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