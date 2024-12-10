關懷受刑青少年 高師大與明陽中學合辦科學營闖關遊戲

國立高雄師範大學70名師生日前到燕巢區明陽中學帶領受刑青少年玩科學益智闖關遊戲，包括飛行魔法杯、平衡鳥實驗、表面張力的奧秘、坡度與摩擦力之間，帶領受刑青少年了解科學原理的樂趣，激發科學興趣。

為鼓勵受刑青少年，高師大師生規畫寓教於樂又蘊含知識的科學營闖關遊戲，灌輸科學知識，同學在闖關卡上蓋完10個章，還可兌換小禮物。這次約有４個班級、50位學生參加活動，闖關過程中歡笑、歡呼聲此起彼落，有的關卡難度較高、步驟較多，受刑青少年仍努力克服關卡。

例如平衡鳥實驗需要剪裁出一隻鳥，摺成立體形狀，在兩邊翅膀別上迴紋針，以鳥嘴為支撐點放在指尖，最終取得平衡，經過不斷反覆製作，明陽的學生都順利完成關卡。

高師大校長王政彥表示，兩校合作行之有年，過去明陽中學均有努力向學的同學參加大學入學考試，高師大會安排特別考場，讓受刑青少年安心應考，幫助展開新人生，近幾年因疫情關係，兩校交流暫停數年，今年重拾與明陽中學交流，難能可貴。