聽新聞
0:00 / 0:00
台中師生衝突國小生被警帶走案 教局：校長自請處分
台中市西區某國小，今年三月師生在體育課發生衝突，教師報警，由員警帶學生到派出所做筆錄，引起軒然大波。中市教育局今指出，校長自請處分、將依規究責。
教育局說明，依據內政部警政署規定，警察人員進入校園，應取得學務主任以上層級同意，事發當天，學校未立即通知學生家長並制止警察帶離學生，學校涉有疏失，校長已自請處分。
教育局考量，校長督辦學校處理學生事務、親師溝通、警察人員進入校園執行業務的敏感度、維護學生權益與校園安全等事項有不適當情形，將召開校長考核小組會議依規究責。
這一起事件，因國民黨議員李中在議會質詢，批評警方接獲報案，到現場直接帶走學生、教師到派出所做筆錄，家長接獲通知趕到派出所，對孩子被如此對待大表不滿。
市長盧秀燕在第一時間答詢時，認為學生道歉，但老師不接受，依然報警，指老師不適任、警方處置不當，引起教師團體呼籲市長收回「不適任」的評語，結論下的太早，盧秀燕隔天早上隨即向教師道歉。警察局在10月收到相關訊息，即記2名警員申誡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言