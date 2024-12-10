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台中師生衝突國小生被警帶走案 教局：校長自請處分

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕。本報資料照片
台中市長盧秀燕。本報資料照片

台中市西區某國小，今年三月師生在體育課發生衝突，教師報警，由員警帶學生到派出所做筆錄，引起軒然大波。中市教育局今指出，校長自請處分、將依規究責。

教育局說明，依據內政部警政署規定，警察人員進入校園，應取得學務主任以上層級同意，事發當天，學校未立即通知學生家長並制止警察帶離學生，學校涉有疏失，校長已自請處分。

教育局考量，校長督辦學校處理學生事務、親師溝通、警察人員進入校園執行業務的敏感度、維護學生權益與校園安全等事項有不適當情形，將召開校長考核小組會議依規究責。

這一起事件，因國民黨議員李中在議會質詢，批評警方接獲報案，到現場直接帶走學生、教師到派出所做筆錄，家長接獲通知趕到派出所，對孩子被如此對待大表不滿。

市長盧秀燕在第一時間答詢時，認為學生道歉，但老師不接受，依然報警，指老師不適任、警方處置不當，引起教師團體呼籲市長收回「不適任」的評語，結論下的太早，盧秀燕隔天早上隨即向教師道歉。警察局在10月收到相關訊息，即記2名警員申誡。

教師 校園安全 警察

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