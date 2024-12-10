嘉義縣照顧體育班學生 優免掛號費、建立綠色就醫通道

嘉義縣政府與大林慈濟醫院攜手推動運動員健康照護，縣長翁章梁今與大林慈濟醫院主秘劉鎮榮簽署合作備忘錄，為嘉縣體育班學生、績優選手優免掛號費，並建立快速就醫綠色通道與專業服務，提供體育選手更完善醫療資源與傷害防護。

翁章梁表示，運動員健康是最重要資產，盼有效降低傷病風險，避免訓練中斷，減少經濟壓力，提升嘉義縣運動員的競爭力；合作內容包括高功能運動醫學中心與院內各科門診的掛號費優免，並補助部分醫療相關就醫所需其它醫療檢查、醫療處置、住院或手術等費用。

體育選手醫療補助費用由民間善心企業支應，台灣恩慈股份有限公司捐贈每年60萬元，專款用於補助運動選手就醫產生的額外費用，支持運動員重返賽場；富商國際股份公司則捐贈一部金星射頻治療系統，供大林慈濟醫院運動醫學中心使用。

大林慈濟醫院運動醫學中心主任陳韋任說，優秀的運動員都來自於三級，國小、國中、高中，過去運動員健康資源欠缺整合，無法給予運動員良好照顧，未來將提供優免門診掛號費和快速綠色就醫通道，協助選手獲得即時專業治療，提升健康水平。