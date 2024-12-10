快訊

母女遭詐千萬傳噩耗…被逮2車手得知「一臉茫然」 其他涉案車手5入監、3在逃

台灣女星第一人！演藝圈「證照女王」考取聯結車駕照 可轉行當司機

柯建銘拄拐杖現身朝野協商 韓國瑜拿麥克風讚：「掰咖」還第一個到

嘉義縣照顧體育班學生 優免掛號費、建立綠色就醫通道

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣照顧體育班學生及績優選手，攜手大林慈濟醫院合作，優免掛號費並建立綠色就醫通道。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣照顧體育班學生及績優選手，攜手大林慈濟醫院合作，優免掛號費並建立綠色就醫通道。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府與大林慈濟醫院攜手推動運動員健康照護，縣長翁章梁今與大林慈濟醫院主秘劉鎮榮簽署合作備忘錄，為嘉縣體育班學生、績優選手優免掛號費，並建立快速就醫綠色通道與專業服務，提供體育選手更完善醫療資源與傷害防護。

翁章梁表示，運動員健康是最重要資產，盼有效降低傷病風險，避免訓練中斷，減少經濟壓力，提升嘉義縣運動員的競爭力；合作內容包括高功能運動醫學中心與院內各科門診的掛號費優免，並補助部分醫療相關就醫所需其它醫療檢查、醫療處置、住院或手術等費用。

體育選手醫療補助費用由民間善心企業支應，台灣恩慈股份有限公司捐贈每年60萬元，專款用於補助運動選手就醫產生的額外費用，支持運動員重返賽場；富商國際股份公司則捐贈一部金星射頻治療系統，供大林慈濟醫院運動醫學中心使用。

大林慈濟醫院運動醫學中心主任陳韋任說，優秀的運動員都來自於三級，國小、國中、高中，過去運動員健康資源欠缺整合，無法給予運動員良好照顧，未來將提供優免門診掛號費和快速綠色就醫通道，協助選手獲得即時專業治療，提升健康水平。

恩慈公司總經理潘明志說，期待未來學生們因運動傷害產生就醫需求時，能適度提供健保給付以外的醫療補助，確保選手能獲得全面醫療照護，降低學生就醫負擔，更安心地至醫療院所治療及檢查，為嘉義縣體育盡一分心力。

嘉義縣照顧體育班學生及績優選手，攜手大林慈濟醫院合作，優免掛號費並建立綠色就醫通道。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣照顧體育班學生及績優選手，攜手大林慈濟醫院合作，優免掛號費並建立綠色就醫通道。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣照顧體育班學生及績優選手，攜手大林慈濟醫院合作，優免掛號費並建立綠色就醫通道。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣照顧體育班學生及績優選手，攜手大林慈濟醫院合作，優免掛號費並建立綠色就醫通道。圖／嘉義縣政府提供

慈濟 運動傷害 體育

延伸閱讀

嘉義民雄鄉鴨母坔水綠廊道竣工 翁章梁大讚景致「猶如日本街景」

嘉義縣爭取嘉義市新建焚化廠回饋抗爭喊停 翁章梁出手原因曝

嘉義縣消防猛男美女桌曆登場 傳遞消防動保觀念

嘉縣再生市集拍賣 檜木五斗櫃喊6700元成交

相關新聞

嘉義縣照顧體育班學生 優免掛號費、建立綠色就醫通道

嘉義縣政府與大林慈濟醫院攜手推動運動員健康照護，縣長翁章梁今與大林慈濟醫院主秘劉鎮榮簽署合作備忘錄，為嘉縣體育班學生、績...

確定整併進清大 中華大學最快114學年第2學期停招

清華大學先前傳出欲整併私立中華大學，清大校務會議今全票通過整併案，宣布將與中華大學接續討論整併具體規畫。中華大學也表示誠...

台中偏鄉特教資源不足？議員施志昌批：還需學校募款？

台中市議員施志昌指出，特殊教育資源不足的問題，甚至學校還需自行募款以補足特教資源，要求教育局相關部門針對此問題做出回應。

全教總頒金驢獎給陳駿季 農業部：驢子代表腳踏實地

全教總每年選出十大教育新聞，今年以「班班喝鮮奶」政策拔得頭籌，原因在於學童乳政策把學校當成政策提款機，農業部長陳駿季更被...

學生家長請全班喝手搖飲…她怨「不拿被說難搞」 引兩派網友戰翻

學校老師或學生家長有時為了鼓勵學生或幫孩子慶生同樂，會請吃點心、喝飲料，但有些家長覺得多數食物的成分內容不利孩子健康，並不是很贊同。一位家長就抱怨，某些家長自作主張請全班同學喝手搖飲，還加一堆料，不拿還不行，因為怕被貼上「難搞」的標籤。貼文曝光引發兩派論戰。

十大教育新聞…推班班喝鮮奶 陳駿季獲全教總頒「教育金驢獎」

全教總每年選出十大教育新聞，今年的第一名是影響學校正常教學、把學校當成政策提款機的「班班喝鮮奶」政策，而農業部長陳駿季竟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。