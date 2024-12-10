嘉義縣照顧體育班學生 優免掛號費、建立綠色就醫通道
嘉義縣政府與大林慈濟醫院攜手推動運動員健康照護，縣長翁章梁今與大林慈濟醫院主秘劉鎮榮簽署合作備忘錄，為嘉縣體育班學生、績優選手優免掛號費，並建立快速就醫綠色通道與專業服務，提供體育選手更完善醫療資源與傷害防護。
翁章梁表示，運動員健康是最重要資產，盼有效降低傷病風險，避免訓練中斷，減少經濟壓力，提升嘉義縣運動員的競爭力；合作內容包括高功能運動醫學中心與院內各科門診的掛號費優免，並補助部分醫療相關就醫所需其它醫療檢查、醫療處置、住院或手術等費用。
體育選手醫療補助費用由民間善心企業支應，台灣恩慈股份有限公司捐贈每年60萬元，專款用於補助運動選手就醫產生的額外費用，支持運動員重返賽場；富商國際股份公司則捐贈一部金星射頻治療系統，供大林慈濟醫院運動醫學中心使用。
大林慈濟醫院運動醫學中心主任陳韋任說，優秀的運動員都來自於三級，國小、國中、高中，過去運動員健康資源欠缺整合，無法給予運動員良好照顧，未來將提供優免門診掛號費和快速綠色就醫通道，協助選手獲得即時專業治療，提升健康水平。
恩慈公司總經理潘明志說，期待未來學生們因運動傷害產生就醫需求時，能適度提供健保給付以外的醫療補助，確保選手能獲得全面醫療照護，降低學生就醫負擔，更安心地至醫療院所治療及檢查，為嘉義縣體育盡一分心力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言