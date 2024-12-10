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台中偏鄉特教資源不足？議員施志昌批：還需學校募款？

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員施志昌要求市府加強偏鄉特教師資與資源，拉近城鄉差距。圖／施志昌提供
台中市議員施志昌要求市府加強偏鄉特教師資與資源，拉近城鄉差距。圖／施志昌提供

台中市議員施志昌指出，特殊教育資源不足的問題，甚至學校還需自行募款以補足特教資源，要求教育局相關部門針對此問題做出回應。教育局承諾，會持續新增特教老師巡迴學校。

施志昌表示，近期接獲許多家長的反映，指出教育局對於「補助特教方案提供教學服務」的經費補助不足，許多學校雖然應該獲得20節課的補助，但實際僅獲得10節，導致學校還要找家長會或是企業幫忙，以自行籌款以彌補不足，令他對偏鄉特殊教育現狀感到憂慮。

施志昌說，特別是身心障礙學生在偏鄉小學的分布少，導致學校無法設立特教班，因此只能依賴特教老師的巡迴服務或是透過補助方案。

施志昌強調，這些方案仍存在許多問題，包括師資聘用的困難與一般教師的負擔加重。他提到，根據特教法第38條的規定，學校應提供多項支持服務，這些服務是否能由非專業的教師提供，值得深思。

施志昌提出了三項具體建議，第一，經費分配，建議教育局應明確計算和重新分配補助經費，確保每所學校獲得足夠的資助，特別是在偏鄉地區，應避免學校自行募款的情況。

第二，師資合作，倡議教育局與高等院校的特殊教育科系建立緊密合作，讓實習教師及新任教師能進入偏鄉學校服務，同時提升其專業能力。

第三，專業培訓，建議定期為一般教師舉辦特殊教育專業培訓，以增進他們對特殊教育學生的理解和支持能力，從而提升教學質量。

台中市政府教育局長蔣偉民承諾，教育局一定會投入足夠經費與資源，未來也會新增特教老師巡迴的學校，減少偏鄉特教資源差距。

偏鄉學校 教師 教育局

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