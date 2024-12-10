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全教總頒金驢獎給陳駿季 農業部：驢子代表腳踏實地

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
非教育背景的農業部長陳駿季，被選中成為今年全教總的「教育金驢獎」得主。記者李芯／攝影
非教育背景的農業部長陳駿季，被選中成為今年全教總的「教育金驢獎」得主。記者李芯／攝影

全教總每年選出十大教育新聞，今年以「班班喝鮮奶」政策拔得頭籌，原因在於學童乳政策把學校當成政策提款機，農業部陳駿季更被全教總選為「教育金驢獎」得主。農業部對此表示，驢子代表腳踏實地，會持續精進政策。

對於非教育背景的農業部長陳駿季成為今年全教總的「教育金驢獎」得主。全教總理事長侯俊良指出，農業部不食人間煙火，將學校當成政策提款機，獲得此獎實至名歸。

農業部對此回應，感謝各界的指教，農業部會虛心檢討、精進，驢子在各界的印象是腳踏實地，農業部會秉持這樣的精神，持續精進政策，為台灣農民做事。

全教總 班班有鮮乳 農業部 陳駿季

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