學生家長請全班喝手搖飲…她怨「不拿被說難搞」 引兩派網友戰翻

學校老師或學生家長有時為了鼓勵學生或幫孩子慶生同樂，會請吃點心、喝飲料，但有些家長覺得多數食物的成分內容不利孩子健康，並不是很贊同。一位家長就抱怨，某些家長自作主張請全班同學喝手搖飲，還加一堆料，不拿還不行，因為怕被貼上「難搞」的標籤。貼文曝光引發兩派論戰。

一位學生家長在臉書社團「小一聯盟」發文表示，對於某些自作主張帶手搖飲請學生喝的家長，真的覺得很討厭，尤其請的若是奶茶類，還會添加珍珠、椰果等一堆有的沒的料，對學生而言一點都不健康，而且「不拿還不行，還不敢跟老師反應，怕變成難搞家長」。

貼文曝光引發兩派論戰，不少認同原PO觀點的網友留言，「超討厭拿垃圾食物送小孩」、「小孩還是少碰這些飲料好」、「中低年級的時候拿到手搖我也覺得很困擾」、「我兒子都不喝然後帶回家，倒掉」、「所以，為了不給其他家長負擔，飲料我都會挑過，以鋁箔包或小瓶礦泉水為主」、「我們老師很棒，他在群組很委婉的跟家長們說，不要再帶飲料和糖果餅乾給孩子們吃」。

另一派網友則表示，「原來我是討人厭家長，其實你不喜歡，可以不拿啊！」、「不要喝就好啊！上國中換老師請客，你也討厭老師嗎？」、「我也很討厭送東西給人家，還要被人家雞歪～，不管喜不喜歡，至少都是人家的一份心意」、「我想到我也是會買手搖鼓勵小孩的老師（當然是大活動，運動會之類的），看到這種文真的會覺得沮喪」。

對於家長請吃東西要不要拿？有網友認為「該教的是小孩，要學會控制自己，而不是遭人控制」、「家長也是好意想要分享而已～與其阻止別人帶來，不如教自己的孩子選擇自己所需要的」、「可以接受別人的好意，再自行處理就好」、「學校就是個小型社會」、「如何面對、如何處理、如何適應各式各樣的人事物都是社會化的過程」。