寒假出國旅遊起手式！快速提升外語力，讓旅程更盡興

終於等到每年最長的新年假期！寒假計畫出國旅遊，事先學會一些國外生存必用的短句，或是實用外語，可以幫助你玩得更深刻盡興。旅途中與當地人交流互動，能創造更多美好的回憶，國立臺灣師範大學進修推廣學院推出一系列外語課程，幫助學員快速提升外語力，讓你好好學、好好玩，開心又實用！

環遊世界是每個人心中都曾許下的願望，臺師大「用英語FUN遊世界」，藉由觀光英語的學習，帶你繞著地球玩，透過25篇精彩旅遊文章，認識達人嚴選的「熱門景點」、「私房推薦」及「季節限定」的特色遊程，讓您在出國前預先了解各地風俗文化與美食，提升英文閱讀實力，在歡樂中自然而然地學會開口說英文，喜歡深度旅遊的你，絕對不能錯過！

圖／臺師大進修推廣學院提供

西班牙語是世界第二大語言，其排名超越英語，僅次於中文，尤其在歐美地區，有非常多的人講西班牙文。「日常西班牙語1」課程適合從未接觸西班牙文的初學者，從發音開始，以聽說能力為訓練主軸，適時搭配基礎文法，自然而然學會使用西班牙語在日常問候與個人介紹，對於已經會說中文、英文的你，一定能為旅途更增添樂趣與無限可能。

對韓國醫美有興趣的朋友，跟著老師闖盪不徬徨！「韓國醫美」課程讓學員不僅可學韓文基本對話與文法，還能釐清各種機器名稱、皮膚再生黑科技及電音波的差異，避免被行銷術語迷惑。授課老師Jessica不僅擁有韓國延世大學韓語教育主修碩士學歷，也會將自己親身和醫美診所院長們實際交手經驗無私地分享給學員。

圖／臺師大進修推廣學院提供

台灣人最愛去旅遊的國家，非日本莫屬！「日語基礎班」課程針對單純對日語有興趣，或有職場上需求的上班族群設計，包含50音教學、生活旅遊及職場用語的加強，幫助學員在短時間內快速踏入日語的領域，從而建立實務上之溝通技巧，不但可以讓自己在日本的生活旅遊中暢行無阻， 也能在全球化時代、國際交流頻仍的職場中脫穎而出。

此外，臺師大進修推廣學院還有TOEIC多益英語、IELTS雅思英語、法語、東南亞語、本土語等各式語言課程，以及藝術美學、文學、心理、運動、電腦資訊等優質課程，讓你新的一年Fun心拓展生活圈，放眼未來不受限！

更多資訊請參閱臺師大進修推廣學院官網：https://www.sce.ntnu.edu.tw/home/course/