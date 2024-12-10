十大教育新聞…推班班喝鮮奶 陳駿季獲全教總頒「教育金驢獎」

全教總每年選出十大教育新聞，今年的第一名是影響學校正常教學、把學校當成政策提款機的「班班喝鮮奶」政策，而農業部長陳駿季竟也因此被選為「教育金驢獎」得主。此外，校園安全問題、不適任教師處理、普特融合也入榜，全教總盼政府傾聽教師心聲，讓教育現場穩健進步。

針對班班喝鮮奶，全教總政策部研究員陳佩瑩指出，乳品發放干擾學校教學，到了發鮮奶的時間，要下課不用下課、上游泳課也得先喝完再走，學校冰箱永遠是塞滿的狀況，呼籲教育部不要帶頭幫其他部會做業績，應捍衛教育主體性。

而非教育背景的農業部長陳駿季，成為今年全教總的「教育金驢獎」得主。全教總理事長侯俊良指出，非縣市首長、非教育人員要得金驢獎「並不容易」，但陳駿季可說是「實至名歸」，班班喝鮮奶干擾學校運作與正常教學，農業部不食人間煙火，把學校當成政策提款機，如今應為錯誤政策負起責任。

入選十大教育新聞的還有校園安全問題，全教總法務中心專案助理陳少傑指出，國中生割頸案將滿一年，教育部雖因應輿論修正輔導管教辦法，但最重要的還是需有輔導管教的專業人力，尤其校安人力嚴重不足，導致老師在學校上課都要提心吊膽。

同時，教育部今年大幅修正不適任教育人員處理機制，全教總法務中心執行長林金財表示，中小學師對生霸凌回歸教師解聘辦法中校事會議的調查處理，但本次修正將調查小組全外聘，排除學校教師會及家長會的參與，忽略學校個殊性。

特教師生衝突今年也入榜，全教總特教委員會主委鍾正信表示，3月發生特教生與教師的肢體衝突事件，普特共榮是美好的理想，但理想的實現需要合理待遇、充足人力、專業分工的務實支持。近年特教工作量大幅增加，特教加給卻已凍漲32年，嚴重打擊教師士氣。

侯俊良表示，今年選出的十大教育新聞涵蓋教育現場各個層面，有一半以上都造成教學現場混亂，政府應時時傾聽教師心聲，若不積極解決問題，教育現場也無法穩健進步。

2024年台灣十大教育新聞