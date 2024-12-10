葉瑋庭加拿大老公補習班驚傳倒閉 北市教育局：會營運到學期末

從「超級星光大道」出道的歌手葉瑋庭，加拿大籍老公在北市開設的兒童美語補習班驚傳倒閉。僅管葉瑋庭昨在臉書發文強調會負該負責任，但還是讓許多家長無法接受。北市教育局表示，日前已派員前往瞭解，該補習班預計營運至本學期結束，預收費用補習班也與保險公司聯繫，會協助啟動履約保證機制辦理退費。

教育局表示，12月5日接獲多位家長來電反映，該補習班通知將於隔日起歇業，疑似有預收學員費用無法退還、無預警歇業等損及消費者權益情事，即派員至現場瞭解，並要求業者現場提供學員名冊、履約保證保險保單等相關資料，並教示業者應積極處理消費者疑慮，與該班履約保證保險公司聯繫取得協助，並隨時與教育局回報處理進度。

教育局表示，該補習班12月6日回報表示已取得資金來源，預計將持續營運至本學期結束，下學期預收費用部分，已與保險公司聯繫至該班瞭解，將協助啟動履約保證機制辦理退費，教育局會持續掌握該班營運狀況，並嚴正要求該班應妥善處理學員後續退費事宜。

教育局提醒，若消費者認為消費權益受損，或欲申請本學期費用退費，可透過行政院消費者保護會線上申訴系統，提起消費爭議申訴，錄案後北市府消保官及教育局將依法辦理後續協調事宜。