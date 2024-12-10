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台灣之光！名醫許景琦獲邀赴巴黎國際精神醫學會議演講

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台灣精神科名醫許景琦昨受邀赴法國巴黎國際心理衛生及精神醫學會議，他戴上國旗胸針，演講失智症研究成果。圖／許景琦提供
台灣精神科名醫許景琦昨受邀赴法國巴黎國際心理衛生及精神醫學會議，他戴上國旗胸針，演講失智症研究成果。圖／許景琦提供

台灣精神科名醫、台中市維新醫院院長許景琦昨受邀出席法國巴黎舉行的國際心理衛生及精神醫學會議，擔任主題演講嘉賓，分享其今年4月獲刊國際期刊的失智症研究成果。

許景琦說明，他的研究成果「腦脊髓液生物標記於正常認知、輕微認知缺損及失智病人間之差異」，突破性發現，腦脊髓液中T-tau/Aβ42比率能直線反映失智病人的認知分級，為失智症的診斷提供了數位化基礎，獲得國際醫學界高度肯定。這篇論文刊登在今年4月國際知名的「國際分子科學期刊」。

許景琦演講時，胸口別著青天白日滿地紅的國旗胸針、戴著約翰霍普金斯大學台灣校友會的領帶上台，現場應其要求，在開場播放「安平追想曲」。他當時解釋，歌曲的背景是為紀念其曾祖父於台南七股挑鹽養家的辛勞，象徵家族堅韌奮鬥的精神，盼將台灣的人情味傳遞至世界。

許景琦說，他是該論文第一作者，感謝中山醫學大學健康數據科學中心、台北榮總傳統醫學部及清華大學指導教授們協力，以美國國家阿爾茲海默氏症聯絡中心20多年來搜集到的4萬6513個案例，找出1896個案例符合實驗對象，並利用大數據分析。

許景琦專業演講深入淺出，以大量數據與圖表展現研究成果，詮釋腦脊髓液生物標記與認知分級的關聯，贏得世界各地學者、專家高度讚譽。

演講結束後，許景琦與阿聯酋阿布達比、德國等地的專家深入交流，分享精神醫療領域的最新進展，討論氣氛熱烈，並以台灣觀光醫療發展協會理事長身分，促成多方國際合作的契機。

此行駐法國台北代表處代表郝培芝特別設宴款待許景琦，藉此機會感謝他為台灣精神醫療及文化所做出的傑出貢獻，也向國際來賓展現台灣的醫療實力與文化自信。

台灣精神科名醫許景琦昨受邀赴法國巴黎國際心理衛生及精神醫學會議，他戴上國旗胸針，演講失智症研究成果。圖／許景琦提供
台灣精神科名醫許景琦昨受邀赴法國巴黎國際心理衛生及精神醫學會議，他戴上國旗胸針，演講失智症研究成果。圖／許景琦提供
台灣精神科名醫許景琦昨受邀赴法國巴黎國際心理衛生及精神醫學會議，他戴上國旗胸針，演講失智症研究成果。圖／許景琦提供
台灣精神科名醫許景琦昨受邀赴法國巴黎國際心理衛生及精神醫學會議，他戴上國旗胸針，演講失智症研究成果。圖／許景琦提供

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