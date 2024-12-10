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北巿教保員涉猥褻 5類托育管理不一致…議員憂恐有黑暗地帶

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市有五類幼教機構，包括居家托育、幼兒園、社區互助式幼教機構、部落互助式幼教機構、還有職場互助式教保機構。。圖／Ingimage
北市有五類幼教機構，包括居家托育、幼兒園、社區互助式幼教機構、部落互助式幼教機構、還有職場互助式教保機構。。圖／Ingimage

北市日前爆發狼師案，一名陳姓教保員疑對幼童有不當對待及性猥褻，由於該托育機構為教保中心，議員李柏毅點出，北市目前35家教保機構，設置法規較托兒園寬鬆，不需評鑑、負責人證照並非必要等，恐成黑暗地帶。教育局表示會向中央反映。

位於民生社區的國防部平安新村教保中心日前發生有教保員對幼童有不當對待及性猥褻等狀況，引發社會關注。議員李柏毅說，目前北市有五類幼教機構，包括居家托育、幼兒園、社區互助式幼教機構、部落互助式幼教機構、還有這次發生狼師案的職場互助式教保機構。

其中這次發生狼師的教保機構，設置規範與管理與北市幼兒園有差別對待。李說，目前幼兒園設置規定較嚴格，包括需設置在三樓以下，負責人專業證照、有戶外空間等都是必要規定；不過教保機構設置，不僅可設在三樓以上，負責人專業證照也並非必要，也不必要有戶外空間。重點是幼兒園需要有專家學者的定期評鑑，教保機構卻不需要定期評鑑。

李批評，幼兒園若出事市府可以直接要求撤照，但教保機構卻只能開罰，甚至等同出事才能善後，無法靠定期評鑑來預防。並質疑這樣的設置規定等同差別待遇，難保教保機構會成為管理「黑暗地帶」？尤其目前台北市有35家教保機構，尤其教保中心未納入幼兒園評鑑，監督不明確，恐讓家長孩子慘成白老鼠？

教育局長湯志民說，目前北市有717家幼兒園，都有管理評鑑，針對教保機構，後續會跟中央建議，目前教保機構只有檢查及績效考評，一年一次，的確可能督導會比較不夠，還是應該要有系統性評鑑，會比較好，會來跟中央國教署反映。

李柏毅也提出兩點要求，一，希望北市府將所有教保機構管理強度一致化，二：北市府應建請中央修法解決。北市府表示，會向中央反映。

北市府 幼兒園 狼師 猥褻

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