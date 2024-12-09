全國語文競賽暨學生美術比賽宜蘭創佳績 師生勇奪16項特優

宜蘭縣師生參加全國語文競賽暨全國學生美術比賽成績大放異彩，總共拿下147個獎項，其中抱回16項特優，表現比去年亮眼，縣長林姿妙今天頒獎表揚，美術比賽參賽作品將於14日至16日在縣政府大廳展出，歡迎民眾前往欣賞學生創作成果。

在全國語文競部分，宜蘭共82人參賽，榮獲8項特優、36項優等及17項甲等，特優比去年增加2名；全國學生美術比賽有251件作品參賽，榮獲8項特優、3項優等、5項甲等、70項佳作，特優比去年成長3名。

縣長林姿妙表示，語文與藝術教育不僅培養學習興趣與基本素養，更重要是語言的傳承與應用，提升學生對母語的重視與發揮，縣政府致力培養學生的學習能力，創造多元學習環境，也特別感謝校長、老師、學生及家長共同努力，為宜蘭爭光。

教育部全國語文競賽來自22縣市、4198位語文高手，爭取4種語言（國語、閩南語、客語及原住民族語）、5個組別（國小學生、國中學生、高中學生、教師組及社會組）、7項競賽（演說、朗讀、作文、寫字、字音字形、情境式演說及讀者劇場）。

宜蘭奪得「特優」成績，分別是台語演說項目社會組黃子建、泰雅族語朗讀項目國小組韋可安、寫字項目國中組賴可兒、國語字音字形教師組林冠霖、泰雅族語情境式演說高中組林瀚；此外，泰雅族語朗讀高中組宜蘭高中吳孝文去年獲得甲等、台語情境式演說高中組蘭陽女中尤襄穎前年獲得優等、台語朗讀社會組羅東國中林肯輝老師前年獲得優等，今年大幅躍進勇奪特優，展現努力與決心。

全國學生美術比賽作品中，學生展現優秀才華，特別在版畫類的「特優」成績更亮點。在國中及高中組的版畫類比賽中，宜蘭有4位學生脫穎而出，分別是來自礁溪國中莊怡德、宜蘭國中潘姿卉、陳游宓及羅東高中林谷薰，表現可圈可點。