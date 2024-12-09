快訊

正妹與閨密出國淪豬仔返台 白狼張安樂出手營救？警方這麼說

山下智久個資遭洩漏…松機貴賓室員工PO社群 營運商證實開罰

年金停砍公聽會 李來希痛批國家「亂撒幣」：退休軍公教哀鴻遍野

聽新聞
0:00 / 0:00

全國語文競賽暨學生美術比賽宜蘭創佳績 師生勇奪16項特優

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣師生參加全國語文競賽暨全國學生美術比賽成績大放異彩，總共拿下147個獎項，其中抱回16項特優，表現比去年亮眼。圖／縣府教育處提供
宜蘭縣師生參加全國語文競賽暨全國學生美術比賽成績大放異彩，總共拿下147個獎項，其中抱回16項特優，表現比去年亮眼。圖／縣府教育處提供

宜蘭縣師生參加全國語文競賽暨全國學生美術比賽成績大放異彩，總共拿下147個獎項，其中抱回16項特優，表現比去年亮眼，縣長林姿妙今天頒獎表揚，美術比賽參賽作品將於14日至16日在縣政府大廳展出，歡迎民眾前往欣賞學生創作成果。

在全國語文競部分，宜蘭共82人參賽，榮獲8項特優、36項優等及17項甲等，特優比去年增加2名；全國學生美術比賽有251件作品參賽，榮獲8項特優、3項優等、5項甲等、70項佳作，特優比去年成長3名。

縣長林姿妙表示，語文與藝術教育不僅培養學習興趣與基本素養，更重要是語言的傳承與應用，提升學生對母語的重視與發揮，縣政府致力培養學生的學習能力，創造多元學習環境，也特別感謝校長、老師、學生及家長共同努力，為宜蘭爭光。

教育部全國語文競賽來自22縣市、4198位語文高手，爭取4種語言（國語、閩南語、客語及原住民族語）、5個組別（國小學生、國中學生、高中學生、教師組及社會組）、7項競賽（演說、朗讀、作文、寫字、字音字形、情境式演說及讀者劇場）。

宜蘭奪得「特優」成績，分別是台語演說項目社會組黃子建、泰雅族語朗讀項目國小組韋可安、寫字項目國中組賴可兒、國語字音字形教師組林冠霖、泰雅族語情境式演說高中組林瀚；此外，泰雅族語朗讀高中組宜蘭高中吳孝文去年獲得甲等、台語情境式演說高中組蘭陽女中尤襄穎前年獲得優等、台語朗讀社會組羅東國中林肯輝老師前年獲得優等，今年大幅躍進勇奪特優，展現努力與決心。

全國學生美術比賽作品中，學生展現優秀才華，特別在版畫類的「特優」成績更亮點。在國中及高中組的版畫類比賽中，宜蘭有4位學生脫穎而出，分別是來自礁溪國中莊怡德、宜蘭國中潘姿卉、陳游宓及羅東高中林谷薰，表現可圈可點。

值得一提是，光復國小陳宥勛在國小組繪畫類再次獲得「特優」，這已經是他連續第二年獲得此殊榮，另外奪得「特優」傑出成績，分別有西畫類國中組東光國中劉語軒、平面設計類國中組東光國中黃喬喬、水墨類高中美術班組宜蘭高中邱律維，未來發展潛力無窮。

宜蘭縣師生參加全國語文競賽暨全國學生美術比賽成績大放異彩，總共拿下147個獎項，其中抱回16項特優，表現比去年亮眼。圖／縣府教育處提供
宜蘭縣師生參加全國語文競賽暨全國學生美術比賽成績大放異彩，總共拿下147個獎項，其中抱回16項特優，表現比去年亮眼。圖／縣府教育處提供
宜蘭縣師生參加全國語文競賽暨全國學生美術比賽成績大放異彩，總共拿下147個獎項，其中抱回16項特優，表現比去年亮眼。圖／縣府教育處提供
宜蘭縣師生參加全國語文競賽暨全國學生美術比賽成績大放異彩，總共拿下147個獎項，其中抱回16項特優，表現比去年亮眼。圖／縣府教育處提供
宜蘭縣師生參加全國語文競賽暨全國學生美術比賽成績大放異彩，總共拿下147個獎項，其中抱回16項特優，表現比去年亮眼。圖／縣府教育處提供
宜蘭縣師生參加全國語文競賽暨全國學生美術比賽成績大放異彩，總共拿下147個獎項，其中抱回16項特優，表現比去年亮眼。圖／縣府教育處提供

台語 宜蘭 泰雅族

延伸閱讀

旅運再提升…宜蘭TPASS台鐵往南延至花蓮和平 最北到新北鳳鳴站

影／宜蘭某診所被爆租霸糾紛...關說員警到場影片瘋傳 警方揭真相

章立衡喊「送父最後一程」 劉家昌宜蘭告別式曝光？殯葬所揭巧合真相

影／冬戀蘭陽溫泉季踩街嘉年華登場 復古派對氣氛嗨翻礁溪

相關新聞

全國語文競賽暨學生美術比賽宜蘭創佳績 師生勇奪16項特優

宜蘭縣師生參加全國語文競賽暨全國學生美術比賽成績大放異彩，總共拿下147個獎項，其中抱回16項特優，表現比去年亮眼，縣長...

中華傳播管理學會改選 新團隊關切民調查核、NCC卡關兩大議題

中華傳播管理學會12月8日改選，國內媒體產業與傳播學術界的多位知名人士當選理監事，文化大學新聞系教授莊伯仲連任第六...

中研院年輕學者研究成果獎揭曉 蔡政江等5位學者獲獎

中央研究院今（9）日揭曉2024年「年輕學者研究成果獎」，由院長廖俊智頒發獎牌、獎金給5位年輕學者，包括中研院副研究員蔡...

南一中與日本仙台市青陵高校簽訂姐妹校協議 願景成為「國際的一中」

台南一中推10年卓越計畫，上頂大學生人數大增，其中「國際的一中」也是其中願景。今與日本仙台市青陵高校簽訂姐妹校協議。新學...

申請大學加分 「青領計畫」助他從藍染學徒到藝術大學

宜蘭縣立慈心華德福實驗高中畢業郭晉碩透過「青年就業領航計畫」，在知名的苗栗縣卓也小屋渡假園區實習藍染2年，今年進入國立台...

減班危機／龍年效應失靈 跨校學習是潤滑裁併萬靈丹？

龍年出生人口節節衰退，國發會預估未來出生人數還會再降，學校減班危機恐成減班海嘯。台南市教育局為因應少子化問題，2020年推動跨校合作學習，並形容這是娶親給嫁妝，但有人認為這是在為併校做準備，為何有學校不參加了？為何老師惶惶不安？這招真的行得通嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。