中華傳播管理學會改選 新團隊關切民調查核、NCC卡關兩大議題

中華傳播管理學會12月8日改選，國內媒體產業與傳播學術界的多位知名人士當選理監事，文化大學新聞系教授莊伯仲連任第六屆理事長。

中華傳播管理學會年會對國內傳播現況感到憂心，包括民調資訊不透明，影響民主；以及國家通訊傳播委員會（NCC）被質疑不夠中立、新的人事也卡關。

目前身兼文化大學新媒體中心主任的新任理事長莊伯仲教授對於學會會員們的支持表示感謝，也承諾會反應學會成員的憂心，未來將持續強化新媒體的交流與對話，這也是現在傳播系所學生最有興趣的生涯發展領域。此外，在AI技術蔚為潮流的當下，也將建置民調查核平臺列為努力方向。

中華傳播管理學會第六屆理監事成員包括北藝大副校長劉蕙苓、輔大國際長林耀南、文大廣告系教授鈕則勳、台藝大前主秘邱啟明 、ETToday東森民調雲營運長謝惠玲、三立集團創造智能執行長林慧珍、前MomoTV總經理李儒林、遠傳數位娛樂營運長蔡俊榮、聯合報議題總監林政忠、中時集團營運中心總經理洪采岑、風傳媒副總編輯林郁芬、陽信文教基金會副執行長紀慧文、公視台語台製作人黃鵬仁、全國公信力民調公司總經理高世垣、銘傳大學廣電系主任杜聖聰、輔大新聞系主任林鴻亦 、文大新聞系教授羅彥傑、朝陽科技大學傳播系前主任鄭淑慧、文大廣告系助理教授游淳惠、美國CBS前設計總監莫晉茹等。

中華傳播管理學會是由世新大學傳播學院前院長彭懷恩教授在2001年發起，他在致詞時表示，選在2002年五月四日成立，是因為五四運動，重視民主與科學，他欣見傳管學會致力於民調透明，期待成果出版專書。

中華傳播管理學會當天也舉辦由臺灣民主基金會補助的「民調、傳播與民主發展」研討會，有多篇跟民調相關的論文發表，評論人鄭自隆教授認為民調攸關政策及候選人聲勢，所以會有人做假，他期待中華傳播管理學會推動建置稽核組織、建立一套公開透明的標準。

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