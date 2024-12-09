中研院年輕學者研究成果獎揭曉 蔡政江等5位學者獲獎

中央研究院今（9）日揭曉2024年「年輕學者研究成果獎」，由院長廖俊智頒發獎牌、獎金給5位年輕學者，包括中研院副研究員蔡政江、台大副教授黃彥婷、台大教授李承叡、台大副教授曼紐爾（Manuel Herrero-Puertas）及陽明交通大學副教授盧正恒。

廖俊智表示，中研院「年輕學者研究成果獎」是國內少有為學術生涯剛起步的學者設立的國家級獎項。今年5位獲選年輕學者研究領域多元，包含數學分析、氣候變遷機制、農作物馴化、英美文學、歷史研究等。5位獲獎者感謝家人的陪伴，以及研究團隊夥伴在專業上的互相支持，更在典禮上熱情分享研究歷程與故事，無論是靈感乍現的激動，還是突破瓶頸的喜悅，都展現出對學術探索的熱忱與追求。

蔡政江反證1987年以來對波前集基本結構的普遍猜想，為p進位群上的調和分析創造新的思考方向。他特別感謝一路上指導鼓勵自己的老師及朋友，大家慷慨交流學問、分享新知，幫助他達成今日的成果。他也向家人表達深深的感激，強調親情的支持是推動他前行的重要力量。

黃彥婷專注於北半球中緯度的能量收支變化和大氣環流的交互作用，提出氣候變遷機制；李承叡以演化與生態學的視野，探討亞洲本地農作物馴化及遺傳多樣性；曼紐爾從障礙理論的視角，深入分析十九世紀英美文學經典的視覺改編文本；盧正恒結合地方和帝國視角，利用新史料及跨學科研究方法理解清代台灣。

中研院表示，本年度申請案競爭激烈，總報名數高達81件：數理組37件(含跨領域6件)、生命組19件、人文組25件，各分組都經過預審、初審、複審程序，再由三組聯席審查委員會仔細討論決議得獎名單。每位得獎者獲頒獎金30萬元、研究獎助費新台幣30萬元及獎牌1面。