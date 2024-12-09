南一中與日本仙台市青陵高校簽訂姐妹校協議 願景成為「國際的一中」

台南一中推10年卓越計畫，上頂大學生人數大增，其中「國際的一中」也是其中願景。今與日本仙台市青陵高校簽訂姐妹校協議。新學年度已有日本慶祥高校、藤枝東高校及宮城第一高校先後到訪，並在2個月內辦理4場國際教育交流，「國際力」大爆發。

青陵高校是年輕而充滿活力的完全中學，統籌國際教育的島倉主任上周帶領外語教師，參與南一中103周年校慶園遊會。南一中學生在園遊會攤位展現豐富的創意，除了有豆花、魚丸湯等在地美食，還有投籃、生存遊戲、易經占卜等互動遊戲，更有學生會自行設計的創意帽T、服裝等，令青陵高校教師大為讚嘆。

青陵高校與南一中在今天簽訂姐妹校協議，規畫未來更進一步的交流，預訂於明年3月率師生參訪南一中，更將參加明年七月舉行的SDGs國際高中生探究實作研討會。

校長廖財固說，北海道慶祥高校是日本文部科學省指定的超級科學高中，以培養科學與國際交流人才為使命，10月30日來訪，此次交流是在台南400年歷史的特別背景下進行，更深具意義。

南一中特別培訓高一雙語班學生擔任導覽員，帶領日本學生參觀校園，介紹校園的特色和歷史背景。慶祥高校學生也以日本文化體驗迎接，包括劍玉、打陀螺、摺紙及夾豆比賽，讓學生透過遊戲，了解日本的傳統童玩與文化。

靜岡縣藤枝東高校校長佐野文子上周率師生造訪南一中，兩校自去年締結姊妹校協議後，合作更加緊密。此次交流，分享在學術與體育上的成功經驗，並重溫今年七月於南一中共同參與的國際高中生SDGs探究活動的成果。南一中安排學生入班觀課，參與探究與實作、國文、英語會話、體育、物理等課程，體驗台灣新課綱風景。

宮城第一高校是日本歷史悠久的百年名校，以藝術與文化的交流聞名。去年來訪時招牌的書道表演，結合傳統藝術與音樂舞蹈，令人印象深刻。

廖財固說，面對全球化的時代，國際學生能力評量（PISA）自 2018 年起增加「國際力」 ，希望學生能在相互尊重的前提下，從多元觀點來分析全球與跨文化議題，並能公開、合宜而有效地與不同背景的夥伴溝通。南一中十年卓越計畫中的「國際的一中」願景，不只走進世界，也讓世界走進一中。