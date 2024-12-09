快訊

女電波拉皮麻醉不治 出事診所官網醫師和「超思蛋」被告同名

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢強勁」：財庫瞬間火燙

阿薩德已逃亡俄羅斯，敘利亞真的能迎來新局？

南一中與日本仙台市青陵高校簽訂姐妹校協議 願景成為「國際的一中」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
日本青陵高校今與台南一中簽訂姐妹校協議，規畫進一步交流。記者鄭惠仁／攝影
日本青陵高校今與台南一中簽訂姐妹校協議，規畫進一步交流。記者鄭惠仁／攝影

南一中推10年卓越計畫，上頂大學生人數大增，其中「國際的一中」也是其中願景。今與日本仙台市青陵高校簽訂姐妹校協議。新學年度已有日本慶祥高校、藤枝東高校及宮城第一高校先後到訪，並在2個月內辦理4場國際教育交流，「國際力」大爆發。

青陵高校是年輕而充滿活力的完全中學，統籌國際教育的島倉主任上周帶領外語教師，參與南一中103周年校慶園遊會。南一中學生在園遊會攤位展現豐富的創意，除了有豆花、魚丸湯等在地美食，還有投籃、生存遊戲、易經占卜等互動遊戲，更有學生會自行設計的創意帽T、服裝等，令青陵高校教師大為讚嘆。

青陵高校與南一中在今天簽訂姐妹校協議，規畫未來更進一步的交流，預訂於明年3月率師生參訪南一中，更將參加明年七月舉行的SDGs國際高中生探究實作研討會。

校長廖財固說，北海道慶祥高校是日本文部科學省指定的超級科學高中，以培養科學與國際交流人才為使命，10月30日來訪，此次交流是在台南400年歷史的特別背景下進行，更深具意義。

南一中特別培訓高一雙語班學生擔任導覽員，帶領日本學生參觀校園，介紹校園的特色和歷史背景。慶祥高校學生也以日本文化體驗迎接，包括劍玉、打陀螺、摺紙及夾豆比賽，讓學生透過遊戲，了解日本的傳統童玩與文化。

靜岡縣藤枝東高校校長佐野文子上周率師生造訪南一中，兩校自去年締結姊妹校協議後，合作更加緊密。此次交流，分享在學術與體育上的成功經驗，並重溫今年七月於南一中共同參與的國際高中生SDGs探究活動的成果。南一中安排學生入班觀課，參與探究與實作、國文、英語會話、體育、物理等課程，體驗台灣新課綱風景。

宮城第一高校是日本歷史悠久的百年名校，以藝術與文化的交流聞名。去年來訪時招牌的書道表演，結合傳統藝術與音樂舞蹈，令人印象深刻。

廖財固說，面對全球化的時代，國際學生能力評量（PISA）自 2018 年起增加「國際力」 ，希望學生能在相互尊重的前提下，從多元觀點來分析全球與跨文化議題，並能公開、合宜而有效地與不同背景的夥伴溝通。南一中十年卓越計畫中的「國際的一中」願景，不只走進世界，也讓世界走進一中。

南一中 日本 高校

延伸閱讀

12強賽／「那張哭皺的臉」觸動羅德公關 陳冠宇感激日本球迷沒有忘記

經典賽／不會趁MLB東京賽招募大谷翔平 日本監督：不想造成麻煩

新北U18棒球賽 6連霸新北藍3:2擊敗日本神奈川搶下首勝

日本研究發現改善脂肪肝機制 同時有助抑制體重

相關新聞

AI時代青年如何保有競爭力？ 葉丙成提5大特質：鐵飯碗不一定永久存在

第三屆「慈濟國際青年永續年會」今天在台北市華山1914文化創意產業園區舉辦成果發表，今年以「改變世界，我願意！Chang...

中研院年輕學者研究成果獎揭曉 蔡政江等5位學者獲獎

中央研究院今（9）日揭曉2024年「年輕學者研究成果獎」，由院長廖俊智頒發獎牌、獎金給5位年輕學者，包括中研院副研究員蔡...

南一中與日本仙台市青陵高校簽訂姐妹校協議 願景成為「國際的一中」

台南一中推10年卓越計畫，上頂大學生人數大增，其中「國際的一中」也是其中願景。今與日本仙台市青陵高校簽訂姐妹校協議。新學...

申請大學加分 「青領計畫」助他從藍染學徒到藝術大學

宜蘭縣立慈心華德福實驗高中畢業郭晉碩透過「青年就業領航計畫」，在知名的苗栗縣卓也小屋渡假園區實習藍染2年，今年進入國立台...

減班危機／龍年效應失靈 跨校學習是潤滑裁併萬靈丹？

龍年出生人口節節衰退，國發會預估未來出生人數還會再降，學校減班危機恐成減班海嘯。台南市教育局為因應少子化問題，2020年推動跨校合作學習，並形容這是娶親給嫁妝，但有人認為這是在為併校做準備，為何有學校不參加了？為何老師惶惶不安？這招真的行得通嗎？

開發AI版教科書 專家：隱私保護是挑戰

生成式ＡＩ相關應用逐漸進入教學現場，教科書業者也正著手開發「ＡＩ教科書」。台灣教科書出版協會昨舉辦「二○二四數位教科書國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。