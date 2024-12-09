教育部辦增能工作坊 結合AI強化拒檳榔成效

教育部委託陽明交通大學辦理線上增能工作坊，邀請專家分享如何將AI應用與拒檳教材結合，協助教師以創新方式宣導「拒絕檳榔」重要性，增強學生拒絕檳榔的成效。

教育部今天發布新聞稿指出，為維護及促進學生身心健康，教育部國民及學前教育署依據菸害防制法、學校衛生法，推動校園全面禁止菸品、禁止嚼檳榔，並委託陽明交通大學辦理「校園檳榔危害防制教育增能工作坊」線上會議，強化教師用AI科技輔助，共同營造無菸無檳校園。

國教署說明，此次增能工作坊研習對象，除了承辦菸檳危害防制教育議題的學校師長、健康與體育領域或其他領域教師等，同時邀集中央及地方衛政、社政、警政、原民委員會等政府及民間機構團體等業務承辦人參與，以強化橫向聯繫，透過跨域合作共同協力保護兒童及青少年。

為強化教師導入科技輔助知能，活動以線上會議形式進行，介紹創新AI應用於拒檳教材的發展，提升教師推廣健康促進教學的能力，並邀請台南大學數位學習科技系教授林豪鏘分享，深入解析如何運用人工智慧技術於校園檳榔危害防制。

林豪鏘介紹如何用AI工具生成動畫插圖技術、運用AI科技生成故事與繪本影片，並提供與會者實際操作，以創新方式傳達「拒絕檳榔」的重要性，探索更多教育宣導的可能性，協助與會教師於相關課程融入AI工具，透過活潑生動的教育宣導，增強學生拒絕檳榔的學習成效。

國教署表示，希望透過增能研討會，交流菸檳危害問題現況、菸檳危害防制教育資源、策略及跨域合作模式等，提升教師對菸品、類菸品及檳榔等物質對身心健康危害的認知，並掌握可運用的資源，融入教材教學與推廣，共同創造無菸無檳校園，守護學童及青少年的健康。