申請大學加分 「青領計畫」助他從藍染學徒到藝術大學

宜蘭縣立慈心華德福實驗高中畢業郭晉碩透過「青年就業領航計畫」，在知名的苗栗縣卓也小屋渡假園區實習藍染2年，今年進入國立台灣藝術大學就讀，這經歷讓他對未來充滿信心與決心。

郭晉碩從小對藝術有興趣，2年多前高中畢業，因為對職涯方向感到迷茫，報名參加青領計畫」，進入卓也小屋藍染部門實習，開啟了職場學習之路，學會藍草照顧、割草浸泡、打靛、過濾等製作流程。

他掌握藍染技法後，發揮創意相結合，創作多件藍染作品，他表示，2年實習期間，學會藍染技術，也深刻認知，並體會到工作中的時間管理、創作流程與專業態度等，這段經歷不僅是技術上的成長，更是職業態度與工作習慣的養成。

郭晉碩透過特殊選才，今年進入台灣藝術大學古蹟藝術修護學系就讀，他感謝青領計畫，讓他有機會在職場中探索，並實現自己的職涯方向，也對未來的藝術創作之路充滿信心與決心。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁表示，勞動部與教育部合作推動青領航計畫，鼓勵高中職應屆畢業生先就業再升學，藉由職場體驗探索職涯方向，並在經歷社會經驗學習後重返校園，釐清職涯方向。

青領計畫由合作廠商提供工作，雇主指派專人指導青年，參加計畫且成功就業的青年除工作薪資，每個月還可以額外領到1萬元就業津貼，最長3年可領到36萬元的補助，以作為青年未來就學、就業或創業之用，而提供工作崗位訓練職缺的廠商，每訓練1人每月可獲得補助訓練指導費5000元，最多2年，分署至今成功媒合1054名青年就業，相關訊息可至青年就業領航計畫網站youthjob.taiwanjobs.gov.tw，或撥打03-4855368分機1914至1917查詢。