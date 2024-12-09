開發AI版教科書 專家：隱私保護是挑戰

生成式ＡＩ相關應用逐漸進入教學現場，教科書業者也正著手開發「ＡＩ教科書」。台灣教科書出版協會昨舉辦「二○二四數位教科書國際論壇」，專家表示，ＡＩ教科書將面臨的挑戰，包括隱私保護、教科書審定等等。業者希望政府能重新檢視為紙本教科書訂定的法規，並編列經費協助有意發展數位教科書的業者。

行政院長卓榮泰表示，將生成式ＡＩ導入教學應用是未來的重要課題，過往政府推動班班有網路、生生有平板，但有了硬體、有了工具也要能夠應用。

國立台中教育大學校長郭伯臣借鏡國外「ＡＩ教科書」經驗指出，日本讓學生把數位載具當文具，在教室裡學生能夠自由使用，透過資料庫搭配大數據分析，了解學習成效。韓國也正推動ＡＩ教科書，例如在數學、英文、程式、韓文等領域設置ＡＩ助教幫老師備課、協助學生學習。

與會者提到ＡＩ教科書將面臨的挑戰，如涉及國內教科書審定問題，國家教育研究院教科書研究中心主任王立心解釋，數位教科書的學習內容不會改變，僅型態從原本的紙本媒材演變成數位。

郭伯臣說，ＡＩ教科書讓數據收集更便利，但會有隱私問題，須思考怎樣的架構能確保師生資料受到妥善運用、保存。國立台北教育大學副校長劉遠楨表示，沒有大數據就沒有ＡＩ，因此收集數據是重要工程，未來可思考訂定國家級的數據規範，讓廠商能使用數據訓練自己需要的模型。