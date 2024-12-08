AI時代青年如何保有競爭力？ 葉丙成提5大特質：鐵飯碗不一定永久存在

第三屆「慈濟國際青年永續年會」今天在台北市華山1914文化創意產業園區舉辦成果發表，今年以「改變世界，我願意！Changing the world, I'm in!」為主軸。教育部政務次長葉丙成出席分享指出，青年在AI時代下必須保有敢問問題、敢創新等5種特質，才能與世界接軌。

AI已逐漸成為現代生活不可或缺的一環，面對AI趨勢浪潮，學習如何使用AI是未來人才應具備的潛力，葉丙成以「AI時代教育新思維」為主題分享在AI工具時代之下，青年如何保有競爭力的重要關鍵。

葉丙成引用牛津大學研究指出，未來47%現有工作會消失，這意味著許多工作都會被AI取代，家長不必抱持著要求孩子追求穩定工作的想法，因為鐵飯碗不一定永久存在，他也提出要教育出「自學快、問問題、瞭解人、敢創新、敢抉擇」的青年特質，才能跟世界接軌。

「父母、家長對孩子過多的焦慮，對孩子是毒」，葉丙成指出，有NGO對年輕人做疲累調查，研究發現台灣孩子有高達70%在補習，許多孩子晚上補習、假日也要補習，從單科目到全科目，孩子像橡皮筋繃著，好奇心一旦磨掉就長不回來。

葉丙成說，台灣AI時代不只是學習AI技術，更重要的是培養學生自主學習能力和好奇心等提升軟實力，企業老闆朋友們心目中的人才，就是好奇肯學、察言觀色、辦事牢靠、誠正信實，也呼籲所有家長對待孩子的教育觀念應是「人生不該是比賽，人生看長不看短」。

慈濟基金會執行長顏博文表示，慈濟不僅是一個慈善組織，更是青年成長與社會參與的重要平台，未來將繼續推動青年賦權計畫，期望透過這些實踐，讓更多青年能夠在全球舞台上發揮影響力，為世界帶來更多的希望與改變。