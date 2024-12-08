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資深藝師歡聚作綵 李遠送祝福感念貢獻

中央社／ 台北8日電
國立傳統藝術中心8日舉辦「2024唸歌歡唱．歲末敘暖－台灣傳統戲曲資深藝人交流活動」，文化部長李遠（左）頒發紅包給歌仔戲資深藝師陳勝福（右），感念其對傳統戲曲的貢獻。圖／中央社
國立傳統藝術中心8日舉辦「2024唸歌歡唱．歲末敘暖－台灣傳統戲曲資深藝人交流活動」，文化部長李遠（左）頒發紅包給歌仔戲資深藝師陳勝福（右），感念其對傳統戲曲的貢獻。圖／中央社

國立傳統藝術中心今天舉辦「2024唸歌歡唱．歲末敘暖－台灣傳統戲曲資深藝人交流活動」，邀集百餘位戲曲界藝師與專家學者，文化部李遠致上關懷與祝福，感謝藝師們對戲曲界的投入。

傳藝中心自2008年起舉辦「唸歌歡唱．歲末敘暖」交流活動，今年主題「飯養人 歌養心」，以餐會將人們團聚，以美妙音樂滋養人心，不少資深藝師輪番上台即興作綵，包含南管吳米芳、翁瓊華；歌仔戲楊月英、顏子軒、洪明雪；布袋戲許正宗等，氣氛熱鬧活潑。

李遠笑說，自己首次當部長，所以第1次參加歲末資深藝人交流活動。他還特別以一鞠躬向所有致力保存、傳承台灣最珍貴傳統藝術的國寶、藝師致上敬意。

李遠表示，從小住在艋舺龍山寺、青山宮附近的他，「就是看著傳統藝術長大的」，傳統藝術歷經百年傳承、精進，靠的是民間力量的努力，而「走出世界要告訴大家我們從哪裡來，傳統藝術是最重要的元素」。

李遠說，傳統藝術一直是代表台灣最重要的一項文化藝術，許多的藝術創作，如舞台劇等也開始從傳統藝術中尋找台灣的根。他提到，包含自己10歲孫子在內，許多孩子現在的生活被電腦、手機、短影音等充斥，所以他特別請傳藝中心加強力道，期盼至少有10個傳統藝術團隊能以兒童適合的演出出發。

李遠期許，傳藝中心繼續保存、傳承傳統藝術工作，永續傳承藝師精湛的技藝，向下扎根灌溉傳統戲曲的土地。

國立傳統藝術中心8日舉行「2024唸歌歡唱．歲末敘暖」活動，傳藝中心劇藝發展組長邱慧齡（左起）、布袋戲藝師許王、南管藝師林吳素霞、北管藝師邱火榮、文化部長李遠、歌仔戲藝師廖瓊枝、布袋戲藝師江賜美、北管亂彈戲藝師彭繡靜、歌仔戲藝師陳剩、傳藝中心主任陳悅宜出席。圖／中央社
國立傳統藝術中心8日舉行「2024唸歌歡唱．歲末敘暖」活動，傳藝中心劇藝發展組長邱慧齡（左起）、布袋戲藝師許王、南管藝師林吳素霞、北管藝師邱火榮、文化部長李遠、歌仔戲藝師廖瓊枝、布袋戲藝師江賜美、北管亂彈戲藝師彭繡靜、歌仔戲藝師陳剩、傳藝中心主任陳悅宜出席。圖／中央社

文化部 李遠

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