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聯合盃作文嘉義區頒獎 家長化身粉絲創意布條激勵

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽頒獎典禮，育人國小張睿家參加作文比賽獲得佳作，舅舅侯建均（右）自製布條鼓勵。記者李宗祐／攝影
聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽頒獎典禮，育人國小張睿家參加作文比賽獲得佳作，舅舅侯建均（右）自製布條鼓勵。記者李宗祐／攝影

第18屆聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽頒獎典禮今天市府禮堂舉辦，共有210名學生獲獎；嘉義市教育處長郭添財表示，有聯合報盃作文比賽這樣平台讓嘉義學子有機會同場競技、展現才能。聯合盃獲肯定，許多家長以手相機紀錄孩子領獎一刻，育人國小張睿家的家人化身粉絲自製偶像布條，令張睿家上台領獎時開心地合不攏嘴。

嘉義區初賽今年共2432人報名，競爭激烈，包含國小中年級組、國小高年級組、國中七年級組、國中八年級組、國中九年級組及高中職組，每組取前5名及佳作30名。今天210名學生指導老師30人獲獎，上午於嘉義市政府大禮堂頒獎，嘉義市教育處長郭添財、聯合報印發部總經理郭其安、聯合報雲嘉南特派員林伯驊等人與會。

郭添財以己身經歷表示，在學習過程中曾代表參加無數作文比賽，作文不但能讓成績加分，也是品德、品格及修養的展現，能將一件事舖陳、說文解字、清楚有邏輯且感動人地呈現出意涵，是重要的能力，並得以從容面對人生各種關卡。感謝聯合報盃作文比賽平台讓嘉義學子有同場競技、展現才能的機會。

國小高年級組第一名馬巧芃，獲評「文章內容格局較高，具有人文與關懷意識，字裡行間既保有小學生的純真又能看見對未來成熟看法，讀來溫暖而充滿希望。」；去年媽媽鼓勵她首次參賽即獲得佳作，今年主動報名參賽，馬巧芃說，因為想學習更多在寫作、考場上的經驗所以參加比賽。指導老師說，民族國小每天都有小日記練習，巧芃非常喜歡閱讀，也有很多想法，關注社會脈動、生活細節，這次題目讓她從日常中找到不少素材發揮。

獲國中九年級組第二名已參賽6次的民生國中黃苡晴說，聯合盃常有與考試趨勢相近的圖表題，透過比賽可以練習這類題型，這類題目看起來沒有具體方向，但相對比較好發揮，視題目的要求將所了解的東西結合己身經驗。

同樣參賽6次今年獲國中八年級組第二名民生國中彭聿晞說，參加比賽讓自己養成寫作習慣，在壓力大時也常借由寫作來舒解壓力，不自覺地文筆愈來愈好。

育人國小張睿家參加作文比賽獲得佳作，舅舅侯建均還特地自製加油布條「育人國小張睿家、你是我的偶像、男神」，令張睿家上台領獎時，開心地合不攏嘴。侯建均說，現今教育強調多元化，學校也常教創新，想以開玩笑的方式給予小朋友鼓勵，以不一樣、多元的創新鼓勵方式，激勵小朋友更多不同的思考模式。

聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽頒獎典禮，聯合報雲嘉南特派員林伯驊（中）頒獎國小高年級組獲獎學生。記者李宗祐／攝影
聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽頒獎典禮，聯合報雲嘉南特派員林伯驊（中）頒獎國小高年級組獲獎學生。記者李宗祐／攝影
育人國小張睿家的家人化身粉絲自製偶像布條，令張睿家（前左三）上台領獎時開心地合不攏嘴。記者李宗祐／攝影
育人國小張睿家的家人化身粉絲自製偶像布條，令張睿家（前左三）上台領獎時開心地合不攏嘴。記者李宗祐／攝影
聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽頒獎典禮，育人國小校長楊家豪（左一）與張睿家（右）及父母合影。記者李宗祐／攝影
聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽頒獎典禮，育人國小校長楊家豪（左一）與張睿家（右）及父母合影。記者李宗祐／攝影
聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽頒獎典禮，嘉義市教育處長郭添財（左五）頒獎國小組前３名學校。記者李宗祐／攝影
聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽頒獎典禮，嘉義市教育處長郭添財（左五）頒獎國小組前３名學校。記者李宗祐／攝影
聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽頒獎典禮今天市府禮堂舉辦，家長學生熱絡查看會場。記者李宗祐／攝影
聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽頒獎典禮今天市府禮堂舉辦，家長學生熱絡查看會場。記者李宗祐／攝影
聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽頒獎典禮今天市府禮堂舉辦，嘉義市教育處長郭添財（右二）、聯合報印發部總經理郭其安（右三）、聯合報雲嘉南特派員林伯驊（右一）等人與會。記者李宗祐／攝影
聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽頒獎典禮今天市府禮堂舉辦，嘉義市教育處長郭添財（右二）、聯合報印發部總經理郭其安（右三）、聯合報雲嘉南特派員林伯驊（右一）等人與會。記者李宗祐／攝影
育人國小張睿家的家人化身粉絲自製偶像布條領獎後合影。記者李宗祐／攝影
育人國小張睿家的家人化身粉絲自製偶像布條領獎後合影。記者李宗祐／攝影
聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽頒獎典禮，嘉義市教育處長郭添財（左三）頒獎高中職組前３名學校。記者李宗祐／攝影
聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽頒獎典禮，嘉義市教育處長郭添財（左三）頒獎高中職組前３名學校。記者李宗祐／攝影
聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽頒獎典禮，家長爭相為獲獎學生拍照留念。記者李宗祐／攝影
聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽頒獎典禮，家長爭相為獲獎學生拍照留念。記者李宗祐／攝影
聯合盃嘉義區國小高年級組第一名馬巧芃（右二）在媽媽（右三）陪同下與校長陳文瑜（右一）師長合影。記者李宗祐／攝影
聯合盃嘉義區國小高年級組第一名馬巧芃（右二）在媽媽（右三）陪同下與校長陳文瑜（右一）師長合影。記者李宗祐／攝影
聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽頒獎典禮，聯合報印發部總經理郭其安（中）頒獎獲獎學生。記者李宗祐／攝影
聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽頒獎典禮，聯合報印發部總經理郭其安（中）頒獎獲獎學生。記者李宗祐／攝影
聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽頒獎典禮，嘉義市教育處長郭添財（左三）頒獎高中職組前３名學生。記者李宗祐／攝影
聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽頒獎典禮，嘉義市教育處長郭添財（左三）頒獎高中職組前３名學生。記者李宗祐／攝影
聯合盃嘉義區國中九年級組第二名民生國中黃苡晴（右）、國中八年級組第二名彭聿晞（左）。記者李宗祐／攝影
聯合盃嘉義區國中九年級組第二名民生國中黃苡晴（右）、國中八年級組第二名彭聿晞（左）。記者李宗祐／攝影
聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽頒獎典禮，嘉義市教育處長郭添財致詞。記者李宗祐／攝影
聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽頒獎典禮，嘉義市教育處長郭添財致詞。記者李宗祐／攝影

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