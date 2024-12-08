沙國辦事處參與台灣閱讀節 慶祝世界阿拉伯語日

沙烏地阿拉伯商務辦事處首次參與台灣閱讀節活動，同步舉行「2024阿拉伯語日」慶祝活動，沙烏地阿拉伯駐台代表艾德爾表示，期望此活動能增進文化交流。

沙烏地阿拉伯商務辦事處首次參與國家圖書館的台灣閱讀節，上午於中正紀念堂舉辦「2024阿拉伯語日」慶祝活動，特別設置阿拉伯語兒少閱讀帳篷。約旦商務辦事處長諾貝爾（Nabeel Al-Tel）、阿曼王國台北商務辦事處長木罕莫德（Mohammed Muslem SaidAl Baraami）以及外交部、台北市府代表出席與會。

沙烏地阿拉伯駐台代表艾德爾（Adel F. Althaidi）致詞時表示，聯合國大會在1973年12月18日將阿拉伯語列為第6種官方語言，教科文組織也於2012年宣布，將此日訂為世界阿拉伯語日；很榮幸能與在台灣的兄弟、朋友慶祝阿拉伯語及其文化藝術資產，也感謝致力於教授阿拉伯語和推廣阿拉伯文化的阿拉伯與台灣人士。

艾德爾指出，期望透過此活動延續沙烏地阿拉伯王國對阿拉伯語的關注、彰顯其在人類文明中的關鍵角色，並促進各國文化與文明之間的交流。

國家圖書館長王涵青則強調，圖書館有保存文化遺產、促進文化交流的使命，今天的活動，不僅是一場語言的盛會，更是一個跨文化交流的契機，期盼大家能共同努力，讓更多人認識並理解阿拉伯語及其文化，進而增進國際間的對話與合作。

王涵青說，國家圖書館近年致力於開拓國際交流，特別是與駐台文教機構的互動與合作，與邦交國大使館、各國駐台辦事處都曾舉辦專案贈書推廣閱讀與文化活動，也邀請駐台機構參與台灣閱讀節，展示各國的文化與閱讀。