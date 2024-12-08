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「AI教科書」勢在必行 業者盼檢視法規、經費協助

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
數位教科書國際論壇登場，行政院長卓榮泰（右三）出席合影。記者邱德祥／攝影
數位教科書國際論壇登場，行政院長卓榮泰（右三）出席合影。記者邱德祥／攝影

隨著數位載具平板電腦在教學現場普及，生成式AI相關應用逐漸進入教學現場，教科書業者也將著手開發「AI教科書」。台灣教科書出版協會今舉辦「2024數位教科書國際論壇」，專家表示，未來可以透過AI了解學生學習成效、提供個人化學習建議，業者則希望政府能重新檢視為紙本教科書訂定的法規，並編列經費協助有意發展數位教科書的業者。

行政院長卓榮泰表示，把生成式AI導入教學應用是未來的重要課題，過往政府推動班班有網路、生生有平板，但有了硬體、有了工具也要能夠應用。目前台灣已有自己的大型語言模型TAIDE，未來希望能藉此來決應該被重視的問題，台南仁德國小正作為大型語言模型試驗場。完善教育資源是政府的責任，盼能完善數位學習環境、拉近城鄉差距，讓教材使用普及，也提升教師教學能力。

國立台中教育大學校長郭伯臣借鏡國外「AI教科書」經驗，日本的「GIGA School」計畫讓學生把數位載具當文具，在教室裡學生能夠自由使用，而學生的學習數據會納入數位學習規劃成效評估，透過資料庫搭配大數據分析，了解學習成效。韓國也正推動AI教科書，例如在數學、英文、程式、韓文等領域設置AI助教幫老師備課、協助學生學習。

國立台北教育大學副校長劉遠楨也提及，韓國的數位教科書就提供儀表板，來了解學生學習狀況，提供適性學習環境。他認為未來的數位教科書應提供個人化學習建議、學習儀表板，學生遇到困難就可以透過AI家教解答，老師也能運用AI生成教材或教學投影片等內容。

台灣教科書出版協會表示，在轉型到數位教科書的過程中，教科書出版社面臨到許多困難與挑戰。在產品研發的過程中，政府須制訂清晰且完善的政策目標及課綱，重新檢視過去為紙本教科書所訂定的法規。另外，政府應編列經費，除了完善資訊設備及網路支援，更應協助有意發展數位教科書的業者。

AI 卓榮泰 教科書 語言 課綱

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