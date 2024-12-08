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數位教科書國際論壇登場 探討AI浪潮下教育創新
由台灣教科書出版協會(以下簡稱教科協)主辦的2024數位教科書國際論論壇今天在張榮發基金會登場，吸引來自從南到北關心數位教育政策的教師、學者、以及產業人士約300 多人一同共襄盛舉。
承襲去年「爺奶/爸媽/我/孩子的教科書特展」以及「當代數位教科署國際論壇」，今年以「AI科技發展對臺灣課程政策與教科書發展的衝擊」為題，議程涵蓋更多元全面的數位發展議題，並廣邀來自韓國、日本、香港的教科書領域專家學者，分享國際的實踐經驗與政策。
行政院長卓榮泰出席致詞時表示，任何一個工作都需要公部門、私部門合作，任何一個事情都需要中央政府、地方政府共同來完成，把教育做好是政府對人民的責任，讓教育的資源能夠完善，也是政府對學生和家長的責任，提升教育的水準、設備完善教學的環境，也是政府對所有教育工作者的責任，政府會切記這個責任。
教科協理事長陳彥良表示，「面對AI科技蓬勃發展，學習的本質並沒有改變，而數位教教科書的價值，在於能夠發揮媒體屬性，與紙本教科書互補」，數位教科書的出現，並非是要取代紙本教科書，而是希望藉由數位的特性與優勢增強學生學習效率和動機，更可以系統性地記錄學習狀況，透過數據反饋掌握學力，與紙本相輔相成，促進適性化學習。
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