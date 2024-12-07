為苗栗設科學園區實驗中學請命 鍾東錦批國科會從中作梗

全國家長會長聯盟主辦的「與教育部長有約」會前會今天在苗栗舉辦，縣長鍾東錦再次為苗栗優秀學子請命，強調在苗栗設科學園區實驗中學有絕對必要，尤其因竹科園區人口外溢到頭份、竹南，教育部都不反對設校，反而是國科會「在找苗栗的麻煩」。

鍾東錦致詞指出，他曾在新竹縣擔任過家長會長，與政壇和教育界人士素有交情，深知雙親在家庭教育中扮演非常重要的角色，儘管縣府資源有限，但在撙節開支前提下，對學校真正迫切需求事項，幾乎都有求必應。

例如推動學生跳繩和營養午餐加碼、加鈣，都是為彌補孩子身高矮人一截的問題，即使因而被扣統籌分配款也在所不惜；正因資源有限，亟須各級學校家長會當後盾，共同關切並支持百年教育大業，慈濟奧援學校重建的希望工程就是最好例子。

鍾東錦強調在苗栗設科學園區實驗中學有絕對必要，一定要及早設立，減少苗栗學子到新竹、台中搭火車通學的舟車勞頓，並能留鄉就近就讀實中； 因新竹科學園區人口外溢到頭份、竹南，也排擠到縣內子弟就學權益，肇因和麻煩都來自國科會。

他說，國科會理應加速處理這些麻煩，並出資支持苗栗園區實中設校案，千萬不要耽誤孩子的前程，國科會設實中，縣府可將省下的經費用來提升縣內其他學校的教育資源，目前苗栗政壇是前所未有的團結，兩席立委也能在中央發聲，相信很快可實現鄉親的期待。

全國家長會長聯盟理事長張哲維下午與幹部在苗栗市啟文國小與縣內家長會長協會、教師會及各級民代座談，並邀專家學者發表專題講座，針對親子教養及親師合作等重要議題交流意見，將彙整不同視角的建議，集思廣益作為中央制訂教育政策的參考，為下一代打造兼具多元化且公平的教育環境。